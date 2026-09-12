Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid

Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa ilfoveană FC Voluntari, în etapa a 9-a din Superliga.

TAGS:
Rapidfc voluntariflorin pirvu
Din articol

La finalul partidei, antrenorul Florin Pîrvu a susținut că echipa sa ar fi meritat să plece cu cel puțin un punct din Giulești. În ciuda rezultatului, jocul echipei sale îi dă încredere tehnicianului.

  • Fc rapid bucuresti fc voluntari superliga superbet 12092026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pîrvu rămâne încrezător

„Un joc prin care am pus în dificultate Rapidul, care are un buget foarte mare și care se bate la campionat. Mă nemulțumește rezultatul, dar sunt convins că vor veni și rezultatele pozitive. Ca joc, este un joc care ne dă încredere.

După pauză au venit cu presiune mult mai mare și e normal că am cedat un pic. Gol de fundaș, din păcate am luat gol exact unde știam că pot să ne surprinde, la fazele fixe.

Cred că în această seară meritam să plecăm cu puncte de pe Giulești”, a spus Pîrvu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid e a doua în clasament, cu 18 puncte, două mai puține decât liderul Dinamo. FC Voluntari e penultima în ierarhia Superligii, locul 15, cu 8 puncte.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid pune la cale un amical de gală. Giuleștenii vor da piept cu cealaltă echipă a lui Dan Șucu
Rapid pune la cale un amical de gală. Giuleștenii vor da piept cu cealaltă echipă a lui Dan Șucu
Rapid - FC Voluntari 2-1. Déjà vu pentru Pancu: giuleștenii dau lovitura pe final!
Rapid - FC Voluntari 2-1. Déjà vu pentru Pancu: giuleștenii dau lovitura pe final!
Lovitură pentru Rapid: una dintre vedetele lui Pancu a "dispărut"
Lovitură pentru Rapid: una dintre vedetele lui Pancu a "dispărut"
ULTIMELE STIRI
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"



Recomandarile redactiei
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Florin Pârvu, OUT de la Voluntari? Ce se întâmplă după retrogradare
Florin Pârvu, OUT de la Voluntari? Ce se întâmplă după retrogradare
Cum a reacționat Florin Pîrvu, după ce Voluntari a fost egalată la ultima fază: "Suntem dezamăgiți!"
Cum a reacționat Florin Pîrvu, după ce Voluntari a fost egalată la ultima fază: "Suntem dezamăgiți!"
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!