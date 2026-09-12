Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid

La finalul partidei, antrenorul Florin Pîrvu a susținut că echipa sa ar fi meritat să plece cu cel puțin un punct din Giulești. În ciuda rezultatului, jocul echipei sale îi dă încredere tehnicianului.

Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”

Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești

Pîrvu rămâne încrezător

„Un joc prin care am pus în dificultate Rapidul, care are un buget foarte mare și care se bate la campionat. Mă nemulțumește rezultatul, dar sunt convins că vor veni și rezultatele pozitive. Ca joc, este un joc care ne dă încredere.

După pauză au venit cu presiune mult mai mare și e normal că am cedat un pic. Gol de fundaș, din păcate am luat gol exact unde știam că pot să ne surprinde, la fazele fixe.

Cred că în această seară meritam să plecăm cu puncte de pe Giulești”, a spus Pîrvu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Rapid e a doua în clasament, cu 18 puncte, două mai puține decât liderul Dinamo. FC Voluntari e penultima în ierarhia Superligii, locul 15, cu 8 puncte.