Tehnicianul ciucanilor s-a arătat încrezător asupra faptului că Csikszereda se poate impune pe teren propriu împotriva campioanei en-titre.

Robert Ilyeș, încrezător înainte de Csikszereda - FCSB

El a amintit că echipa sa este neînvinsă pe teren propriu în 2026. Robert Ilyeș a precizat că Csikszereda își va îndeplini obiectivul de a evita barajul pentru menținere, în proporție de 99%, dacă o va învinge pe FCSB.

„Ne pregătim ca împotriva celorlalte echipe, așteptăm cu mare răbdare, pentru că până la urmă se dau tot trei puncte.

Pe noi ne interesează punctele, sunt cele mai importante, cu un joc bun sau prost, cel mai important este să ieșim învingători, dacă putem, și să visăm, de ce nu, să rămânem și noi în prima ligă, să evităm și barajul.

Nu a reușit nimeni să ne învingă acasă, înseamnă că suntem buni pe teren propriu, ne și place în fața publicului, sper ca și de data aceasta să ieșim învingători și să ținem acest record pe teren propriu în acest an.

Ilyeș: „Trebuie să venim cu un plus”

Acum că jucăm împotriva campioanei, asta e, trebuie să facem tot posibilul să obținem punctele acasă, pentru siguranța noastră, pentru club, ca să nu stăm până în ultima etapă să ne fie frică să jucăm barajul cu X sau Y.

Cel mai important, jucând acasă, trebuie să facem tot posibilul, să facem un joc perfect, mai ales pe faza de apărare, să surprindem. Dacă vrem să învingem, trebuie să venim cu un plus și în față, să luăm cele trei puncte, ar fi pentru noi chiar 99% salvare și de la baraj”, a declarat Robert Ilyeș, la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB.

Robert Ilyeș: „Acesta e țelul întâi”

Tehnicianul a explicat ulterior că Csikszereda a aplicat pentru licența de cupe europene, în eventualitatea în care ar fi obținut sportiv participarea la barajul pentru Conference League.

„Despre cupele europene, clubul a luat în considerare, de aceea a cerut și licența. Dacă suntem acolo, nu ne dăm la o parte, dar ca să fim siguri să prindem cupele europene trebuie să învingem în toate trei meciurile. Prima oară trebuie să ne gândim să evităm barajul, acesta e țelul întâi.

Consider că suntem în formă, sper să iasă un spectacol total, din păcate gazonul nu cred că o să ajute echipele, dar am spus, trebuie să facem tot posibilul să obținem maximum din acest joc”, a adăugat Ilyeș.