Partida din etapa a 14-a a Superligii a fost întreruptă pentru scurt timp de arbitrul Horațiu Feșnic din cauza scandărilor xenofobe venite din sectorul ultrașilor petroliști.



Veteranul Paul Papp a fost cel care a dezamorsat situația. Fundașul s-a dus direct la peluza "lupilor galbeni" pentru a discuta cu suporterii, iar aceștia au renunțat la sloganurile la adresa maghiarilor, permițând reluarea jocului.



"Se mai întâmplă. Ce să facem?"



La finalul partidei, Paul Papp a vorbit despre incident: "Am înțeles că s-a scandat despre Ungaria, scandări xenofobe. Am fost să vorbesc cu ei, au fost receptivi și am continuat jocul," a explicat fundașul, apoi a continuat: "Se mai întâmplă pe stadioane. Acum ce să facem? Și eu sunt făcut țigan și în toate felurile. Nu sunt de încurajat scandările xenofobe sau rasiste".



Pe teren, cele două echipe au remizat, scor 1-1. Ploieștenii au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Chică-Roșă (13), iar gazdele au egalat prin Eppel (41). Ciucanii au ratat dramatic victoria, după ce Szalay a lovit bara dintr-un penalti în minutul 90. Imediat, Petrolul a rămas în zece, după eliminarea lui Roche.

