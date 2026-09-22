Rivalii de la Universitatea Craiova se tem după venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Va prelua frâiele”

Deși așteptările erau mari, FCSB a început sub așteptări actualul sezon. Formația patronată de Gigi Becali a fost eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de cinci partide.

Rivalii de la Universitatea Craiova se tem după venirea lui Laurențiu Reghecampf

În contextul prezentat mai sus, Gigi Becali a decis o schimbare pe banca tehnică. Deși avea ultimatum, Marius Baciu a câștigat în fața Universității Craiova, astfel că patronul a transmis că Laurențiu Reghecampf va fi instalat în rolul de antrenor.

Dacă mutarea se va materializa, Laurențiu Reghecampf va bifa al treilea mandat de „principal” pe banca FCSB. Gică Craioveanu, unul dintre suporterii campioanei en-titre, Universitatea Craiova, a mărturisit că are o impresie bună de „Reghe”.

Mai exact, fostul internațional a amintit de rezultatele obținute de FCSB sub comanda tehnicianului. Gică Craioveanu e de părere că, cel mai probabil Gică Becali va „lăsa frâiele”, iar Laurențiu Reghecampf va putea pregăti echipa în tihnă.

„Eu am rămas cu o impresie foarte bună legat de ce a făcut în România. Echipa juca fotbal, era o echipă de autor, avea un stil. Mă bucur că a revenit în țară, e un antrenor cu experiență. Eu îi doresc tot binele din lume, pentru că a ajutat și Craiova. Fără discuții că își va pune amprenta.

Eu cred că va veni versiunea lui mai bună și versiunea lui Gigi Becali mai liniștită. Va ajunge un antrenor care preia frâiele, să zic așa, care se va impune, iar Reghecampf și-a câștigat acest drept. Pentru Craiova, îți dai seama că ar fi bine să nu aibă succes”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit Digi Sport.