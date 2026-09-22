Rivalii de la Universitatea Craiova se tem după venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Va prelua frâiele”

Rivalii de la Universitatea Craiova se tem după venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Va prelua frâiele” Superliga
SPORT.RO
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Gică Craioveanu se teme de venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

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Gica CraioveanuFCSBLaurentiu Reghecampf
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Deși așteptările erau mari, FCSB a început sub așteptări actualul sezon. Formația patronată de Gigi Becali a fost eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de cinci partide.

Rivalii de la Universitatea Craiova se tem după venirea lui Laurențiu Reghecampf

În contextul prezentat mai sus, Gigi Becali a decis o schimbare pe banca tehnică. Deși avea ultimatum, Marius Baciu a câștigat în fața Universității Craiova, astfel că patronul a transmis că Laurențiu Reghecampf va fi instalat în rolul de antrenor.

Dacă mutarea se va materializa, Laurențiu Reghecampf va bifa al treilea mandat de „principal” pe banca FCSB. Gică Craioveanu, unul dintre suporterii campioanei en-titre, Universitatea Craiova, a mărturisit că are o impresie bună de „Reghe”.

Mai exact, fostul internațional a amintit de rezultatele obținute de FCSB sub comanda tehnicianului. Gică Craioveanu e de părere că, cel mai probabil Gică Becali va „lăsa frâiele”, iar Laurențiu Reghecampf va putea pregăti echipa în tihnă.

„Eu am rămas cu o impresie foarte bună legat de ce a făcut în România. Echipa juca fotbal, era o echipă de autor, avea un stil. Mă bucur că a revenit în țară, e un antrenor cu experiență. Eu îi doresc tot binele din lume, pentru că a ajutat și Craiova. Fără discuții că își va pune amprenta.

Eu cred că va veni versiunea lui mai bună și versiunea lui Gigi Becali mai liniștită. Va ajunge un antrenor care preia frâiele, să zic așa, care se va impune, iar Reghecampf și-a câștigat acest drept. Pentru Craiova, îți dai seama că ar fi bine să nu aibă succes”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit Digi Sport.

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Gica craioveanu 140226
Gică Craioveanu
Gică Craioveanu
Gica Craioveanu
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Florin Gardoș știe ce se va schimba la FCSB după numirea lui Laurențiu Reghecampf

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 22 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

Fără doar și poate, Laurențiu Reghecampf a obținut rezultate impresionante în primul său mandat la FCSB. În acea perioadă, Florin Gardoș se afla în lotul roș-albaștrilor.

Întrebat despre soluția Laurențiu Reghecampf, Florin Gardoș a expus că antrenorul are o „mână de fier”, drept dovadă deciziile luate în primul mandat. Fostul internațional susține că „Reghe” este o variantă bună, în condițiile în care degringolada din vestiar ar putea fi rezolvată.

„Nu pot să zic că am avut o relație foarte bună neapărat. A fost, poate, cea mai bună perioadă din cariera mea. Dacă nu venea Reghecampf cu stafful respectiv, probabil nu ajungeam în Premier League.

Eu mă așteptam să aibă un alt traseu. De ce nu s-a întâmplat asta? Nu știu sigur. Știu că s-a întâmplat ruptura dintre el și Thomas Neubert. Ceea ce s-a realizat s-a datorat și condiției noastre fizice. Nu cred că poate fi o mutare proastă. Marius Baciu, în momentul în care a fost pus antrenor, nu a avut argumente. Doar că a fost aprobat de fani și că a fost jucător mare la FCSB. Lucrurile nu arată deloc bine în exterior. E greu să te impui ca antrenor când patronul iese periodic și spune că face schimbări. Îi faci o defavoare antrenorului.

Reghe ar fi un pas înainte, ar putea să schimbe ceva. Are CV-ul, are profilul. A fost foarte inteligent: în primele săptămâni a tăiat și a spânzurat. Am fost jucători de la națională, am venit cu o săptămână mai târziu, iar el a tăiat și a spânzurat. Ne-a amendat, lui Tătărușanu i-a luat banderola că a întârziat. A dat un mesaj: că el e șeful. Eram buni, eram talentați, dar trebuia puțină ordine. Lotul e bun — nu știu dacă cel mai bun din România, dar e bun. Va avea nevoie de suportul patronului și al lui MM”, a declarat Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

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