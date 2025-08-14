CITEȘTE ȘI: Cum prezintă CS Dinamo meciul cu Steaua din Liga 2, reacțiile acide ale suporterilor și cât costă un bilet pe ”Arcul de Triumf”!

Andrei Gheorghiță nu mai este oficial jucătorul lui FCSB!

”GHEORGHIȚĂ ANDREI COSMIN vs. FC FCSB SA – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 13.08.2025. Definitivă” este hotărârea luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pentru fostul atacant de la Poli Iași urmează un nou club din Superligă, U Cluj sau Petrolul Ploiești.

Drumul de la perlă la fotbalist indezirabil în doar șase luni. Alt rateu dat de 'ochiul de specialist' al lui Gigi Becali



Andrei Gheorghiță (23 de ani) parcurge, în 2025, un drum care a "înghițit" și alți fotbaliști promițători ajunși în curtea campioanei: a fost ochit de Becali, a primit o clauză de 20 de milioane de euro, a început fulminant, s-a stins repede și a intrat pe radarul patronului. Acum se pregătește de împrumutul la Universitatea Cluj.

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo și care, la acea vreme, reprezenta o variantă pentru regula Under 21 în SuperLigă. Iar vârful bucureștean avea să devină, ușor și sigur, personajul principal al unei piese pe care fanii roș-albaștri și microbiștii din România o cunosc la virgulă.

Adus în fotbalul mare de Poli Iași în 2023, Gheorghiță nu demonstrase prea multe în cele 52 de meciuri jucate în Copou (5 goluri / 4 pase de gol), însă, la fel cum se întâmplase și cu alți tineri în trecut, norocul i-a surâs. La un meci al moldovenilor contra lui Dinamo, s-a întâmplat să-i "sară în ochi" lui Gigi Becali după doar o fază. Patronul FCSB a făcut ce face de obicei, a pus mâna pe telefon și i-a cerut informații sumare lui Mihai Stoica. De acolo până la transfer a mai fost doar un pas:

"L-am văzut acum vreo trei luni, juca împotriva lui Dinamo, în dreapta, a dat mingea pe lângă adversar, în viteză, iar atunci l-am sunat pe MM: 'Cine e jucătorul ăsta?'

După care, nu ştiu cum a venit vorba că are 21 de ani. 'Stai, mă, să-l luăm noi atunci'. L-am văzut cum ţine mingea, nu este mare expert, dar ţine mingea. El este lent, dar nu pierde mingea, Tot ce face, face foarte inteligent", spunea Becali după golul marcat de Gheorhiță în poarta lui PAOK cu intenția de a-și zgândări orgoliul de specialist.

