Alexandru Hațieganu
FCSB joacă astăzi, LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:00, returul decisiv cu Drita din Europa League.

FCSB Gigi Becali reziliere contract Poli Iași Andrei Gheorghiță
Andrei Gheorghiță nu mai este oficial jucătorul lui FCSB!

”GHEORGHIȚĂ ANDREI COSMIN vs. FC FCSB SA – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părților, începând cu 13.08.2025. Definitivă” este hotărârea luată de Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pentru fostul atacant de la Poli Iași urmează un nou club din Superligă, U Cluj sau Petrolul Ploiești.

Drumul de la perlă la fotbalist indezirabil în doar șase luni. Alt rateu dat de 'ochiul de specialist' al lui Gigi Becali

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo.

Andrei Gheorghiță (23 de ani) parcurge, în 2025, un drum care a "înghițit" și alți fotbaliști promițători ajunși în curtea campioanei: a fost ochit de Becali, a primit o clauză de 20 de milioane de euro, a început fulminant, s-a stins repede și a intrat pe radarul patronului. Acum se pregătește de împrumutul la Universitatea Cluj.

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo și care, la acea vreme, reprezenta o variantă pentru regula Under 21 în SuperLigă. Iar vârful bucureștean avea să devină, ușor și sigur, personajul principal al unei piese pe care fanii roș-albaștri și microbiștii din România o cunosc la virgulă.

Adus în fotbalul mare de Poli Iași în 2023, Gheorghiță nu demonstrase prea multe în cele 52 de meciuri jucate în Copou (5 goluri / 4 pase de gol), însă, la fel cum se întâmplase și cu alți tineri în trecut, norocul i-a surâs. La un meci al moldovenilor contra lui Dinamo, s-a întâmplat să-i "sară în ochi" lui Gigi Becali după doar o fază. Patronul FCSB a făcut ce face de obicei, a pus mâna pe telefon și i-a cerut informații sumare lui Mihai Stoica. De acolo până la transfer a mai fost doar un pas:

"L-am văzut acum vreo trei luni, juca împotriva lui Dinamo, în dreapta, a dat mingea pe lângă adversar, în viteză, iar atunci l-am sunat pe MM: 'Cine e jucătorul ăsta?'

După care, nu ştiu cum a venit vorba că are 21 de ani. 'Stai, mă, să-l luăm noi atunci'. L-am văzut cum ţine mingea, nu este mare expert, dar ţine mingea. El este lent, dar nu pierde mingea, Tot ce face, face foarte inteligent", spunea Becali după golul marcat de Gheorhiță în poarta lui PAOK cu intenția de a-și zgândări orgoliul de specialist.

Respectând la sânge strategia ultimilor ani în speranța că iepurele mai iese o dată din joben, latifundiarul din Pipera i-a fixat o clauză de 20 de milioane de euro pentru a se pune la adăpost în cazul în care fostul internațional de tineret "se face bombă".

Cele 45 de minute de la debutul în SuperLigă, pe 9 februarie (cu Sepsi), au fost urmate de singurul moment în care Gheorghiță a confirmat așteptările lui Becali, golul de pe "Toumba", în victoria cu PAOK (2-1), venit la cinci minute după ce antrenorul din fața televizorului îl trimisese în teren. Tânărul vârf trăia cele mai frumoase clipe ale carierei și îș făcea pe patron să se felicite prematur pentru inspirația avută:

"L-am luat pe bani puțini. Să vezi, poate se apucă ăsta să fie vreo mare bombă, cum a fost Bîrligea. 20 de milioane! I-am pus puțin, nu? Atacanții cresc la 23, 24 de ani. Să dea și 19 (n. red - milioane de euro), că e bine", jubila patronul roș-albastru.

Au urmat prestații șterse atât în SuperLigă, cât și în returul cu PAOK și prima manșă cu Lyon și nu a durat mult până când Becali, în stilul caracteristic, l-a introdus și pe Gheorghiță în complicata lume de la FCSB în care astăzi ești idol și mâine poți deveni cantitate neglijabilă.

În cazul atacantului lateral, problemele au apărut după un meci dezamăgitor în derby-ul cu Rapid (3-3) din play-off. Scos la pauză, înlocuit cu Musi și amenințat cu plecarea în vară: "Nu mai e Gheorghiță ăla din primele meciuri, nu mai e la fel. Să vezi ce curățenie fac la vară! Aduc trei-patru jucători, ce să mai facem?", își exprima Becali dezamăgirea față de cel care-i adusese marea victorie de la Salonic.

Totuși, în ciuda concurenței sporite după venirile lui Cisotti și Politic, Becali a plătit 280.000 de euro pentru a-l transfera definitiv de la Poli Iași, cu gândul că suma nu este una mare și că atacantul poate progresa în roșu și albastru.

Ultima șansă a primit-o Gheorghiță pe 26 iulie, când Becali l-a titularizat în banda dreaptă a atacului la meciul cu Farul pentru a-l menaja pe Juri Cisotti în perspectiva returului de tristă amintire cu Shkendija. Din nou șters, fără influență în joc, departe de acțiune, a fost scos la pauză și nu a mai prins lotul pentru manșa a doua cu nord-macedonenii.

La o zi după meci, a venit și verdictul lui Becali: Gheorghiță nu are nivelul necesar pentru a se impune acum la FCSB și trebuie împrumutat. Acuzația? Numărul mare de mingi pierdute, obicei pentru care exigentul patron nu iartă pe nimeni:

"Am avut în dreapta, în atac, pe Gheorghiță, care nu este...Încet-încet îmi dau seama că nu e un jucător care poate să facă față la FCSB. A pierdut toate mingile", suna anunțul sec, venit ca o ghilotină pentru omul care cu nici jumătate de an în urmă aprindea imaginația fanilor și a lui Becali.

Acum, eroul de la Salonic se pregătește să termine pe minus prima sa aventură la FCSB. Pleacă după doar 15 meciuri și un gol, dar o face sub formă de împrumut pe un an. 

Omul care se confundă cu FCSB trăge speranța că se va întoarce mai puternic, mai "fotbalist", mai aproape de cele 20 de milioane de euro trecute în dreptul clauzei de reziliere.

Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani &icirc;n Copa Sudamericana
”El líder máximo” Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani în Copa Sudamericana
Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale
Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale
Braga &ndash; CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, &icirc;nainte de play-off
Braga – CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, înainte de play-off
Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală
Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală
Dezvăluiri explozive: Donnarumma &ndash; Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Dezvăluiri explozive: Donnarumma – Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să &icirc;i vadă &icirc;n Premier League (exclusiv pe VOYO)
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să îi vadă în Premier League (exclusiv pe VOYO)
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au câștigat Supercupa Europei

Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

