Dayro Moreno, fostul atacant columbian de la FCSB care peste o lună va împlini 40 de ani, a adus astăzi victoria lui Once Caldas în 1-0 cu Huracan din Argentina, meciul tur din optimile Copa Sudamericana, competiție din America de Sud echivalentă cu Europa League.
Inconfundabilul Dayro, care a jucat 84 de minute cu unghii roz și albastre, a înscris din penalty ('57) și a ajuns astfel la impresionantul număr de 368 de goluri top-level, fiind de departe numărul 1 în topul celor mai buni marcatori din istoria fotbalului columbian.
El este totodată și golgheterul actualei ediții Copa Sudamericana.
Înaintea partidei cu Huracan, Once Caldas a postat o serie de imagini de pe ”Estadio Palogrande”, în care Dayro Moreno apare alături de Fecioara Maria și Iisus, reprezentați chiar în vestiarul echipei (vezi galeria foto).
Cum arată topul golgheterilor all-time din fotbalul columbian
1. Dayro Moreno - 368 g
2. Radamel Falcao - 356 g
3. Víctor Aristizabal (retras) - 346 g
4. Carlos Bacca - 345 g
5. Juan Pablo Ángel (retras) - 291 g
6. Anthony De Ávila (retras) - 268 g
7. Iván Valenciano (retras) - 267 g
* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.
Cele 368 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB
161 de goluri la Once Caldas
57 de goluri la Atlético Nacional
50 de goluri la Tijuana
34 de goluri la Millonarios
22 de goluri la Bucaramanga
13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)
13 goluri la Junior
10 goluri la Talleres de Córdoba
4 goluri la Oriente Petrolero
3 goluri la naționala Columbiei
1 gol la Athletico Paranaense
Info: Caracol
Foto: Once Caldas