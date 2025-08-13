FOTO ȘI VIDEO ”El líder máximo” Dayro Moreno cu unghii roz, Fecioara Maria și Iisus! Fostul atacant al lui FCSB, decisiv la 40 de ani în Copa Sudamericana

Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Once Caldas a câștigat cu 1-0 meciul cu Huracan din Argentina grație golului reușit de marcatorul numărul 1 din fotbalul columbian.

Dayro Moreno, fostul atacant columbian de la FCSB care peste o lună va împlini 40 de ani, a adus astăzi victoria lui Once Caldas în 1-0 cu Huracan din Argentina, meciul tur din optimile Copa Sudamericana, competiție din America de Sud echivalentă cu Europa League.

Inconfundabilul Dayro, care a jucat 84 de minute cu unghii roz și albastre, a înscris din penalty ('57) și a ajuns astfel la impresionantul număr de 368 de goluri top-level, fiind de departe numărul 1 în topul celor mai buni marcatori din istoria fotbalului columbian. 

El este totodată și golgheterul actualei ediții Copa Sudamericana.

Înaintea partidei cu Huracan, Once Caldas a postat o serie de imagini de pe ”Estadio Palogrande”, în care Dayro Moreno apare alături de Fecioara Maria și Iisus, reprezentați chiar în vestiarul echipei (vezi galeria foto).

Cum arată topul golgheterilor all-time din fotbalul columbian

1. Dayro Moreno - 368 g

2. Radamel Falcao - 356 g

3. Víctor Aristizabal (retras) - 346 g

4. Carlos Bacca - 345 g

5. Juan Pablo Ángel (retras) - 291 g

6. Anthony De Ávila (retras) - 268 g

7. Iván Valenciano (retras) - 267 g

* ”Goana” lui Dayro Moreno după recordul urmărit, acela de a deveni golgheterul all-time al Columbiei, a fost prezentată de Sport.ro încă din 2023 și updatată periodic.

Cele 368 de goluri top-level marcate de Dayro Moreno, 13 dintre ele la Steaua/FCSB

161 de goluri la Once Caldas

57 de goluri la Atlético Nacional

50 de goluri la Tijuana

34 de goluri la Millonarios

22 de goluri la Bucaramanga

13 goluri la Steaua/FCSB (în perioada 2008-2010)

13 goluri la Junior

10 goluri la Talleres de Córdoba

4 goluri la Oriente Petrolero

3 goluri la naționala Columbiei

1 gol la Athletico Paranaense

Info: Caracol

Foto: Once Caldas

