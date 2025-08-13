Real Madrid a reacționat dur, după ce s-a aflat că Barcelona va juca un meci din La Liga în Statele Unite!

Pe cine simpatizează Simona Halep în WTA: „Analizez ce nu analizam niciodată până acum”

Dayro Moreno, fostul atacant columbian de la FCSB care peste o lună va împlini 40 de ani, a adus astăzi victoria lui Once Caldas în 1-0 cu Huracan din Argentina, meciul tur din optimile Copa Sudamericana, competiție din America de Sud echivalentă cu Europa League.

Inconfundabilul Dayro, care a jucat 84 de minute cu unghii roz și albastre, a înscris din penalty ('57) și a ajuns astfel la impresionantul număr de 368 de goluri top-level, fiind de departe numărul 1 în topul celor mai buni marcatori din istoria fotbalului columbian.

El este totodată și golgheterul actualei ediții Copa Sudamericana.

