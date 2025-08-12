CS Dinamo și Steaua se întâlnesc sâmbătă de la ora 18:30 pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din Liga 2, într-un fel de ”Etern derby” care, mai nou, se dispută în divizia secundă.

”🏟️ Derby de tradiție pe “Arcul de Triumf”!

CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal.

Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

🎟️ Biletele sunt disponibile acum! Link în comentarii/story.

Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul!

📅 16 august

🕡 18:30

📍 Arcul de Triumf

Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

Hai DINAMO! ⬜️🟥”, a postat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Prețurile biletelor și reacțiile fanilor: ”O luați razna și voi ca Talpan?”



Biletele de pe ”Arcul de Triumf” pomenite mai sus costă 25 de lei (peluză), 35 de lei (tribună) și 50 de lei (VIP), iar reacțiile suporterilor sunt destul de elocvente:

”2 clone”

”Derby-ul nimănui... Mai corect era FC Dinamo București 2 vs CSA steaua”

”Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB. Nu vă mai dați ce nu sunteți, nicicare dintre voi. Csa și Cs sunt pe alte ramuri, dar la fotbal, vorba lui Bani, sunteți clone”

”Care derby? Terminați cu prostiile astea, DINAMO BUCUREȘTI joacă în prima ligă!”

”Derby-ul risipei de bani publici”

”Derby-ul nimănui”

”Terminați cu vorbele astea proaste. Vă bateți joc de banul public... FC Dinamo - fc fcsb, ăsta e meciul!”

”Care tradiție??? Deja vă alintați... O luați razna și voi ca Talpan?”

”Nici ca glumă nu este bună! Două echipe fără valoare și fără șanse de promovare! La ce valoare au, stadionul va "geme" de spectatori!!!”

”Care Derby, CS, și ce tradiție dacă nu s-a jucat niciodată?”

”Meci inutil... mai e numit și derby”

”Bătălia clonelor”

”35 lei e cam mult.... pentru o echipă venită din Liga 3 și o clonă a MAPN”

”Meciul nimănui😂😂”

”Ce Derby 🤣🤣🤣” etc.

