FOTO Cum prezintă CS Dinamo meciul cu Steaua din Liga 2, reacțiile acide ale suporterilor și cât costă un bilet pe ”Arcul de Triumf”!

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Acum avem un fel de ”Etern derby” și în divizia secundă.

CS Dinamo și Steaua se întâlnesc sâmbătă de la ora 18:30 pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală în etapa a treia din Liga 2, într-un fel de ”Etern derby” care, mai nou, se dispută în divizia secundă.

🏟️ Derby de tradiție pe “Arcul de Triumf”!

CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal.

Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

🎟️ Biletele sunt disponibile acum! Link în comentarii/story.

Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul!

📅 16 august

🕡 18:30

📍 Arcul de Triumf

Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

Hai DINAMO! ⬜️🟥, a postat clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Prețurile biletelor și reacțiile fanilor: ”O luați razna și voi ca Talpan?”

Biletele de pe ”Arcul de Triumf” pomenite mai sus costă 25 de lei (peluză), 35 de lei (tribună) și 50 de lei (VIP), iar reacțiile suporterilor sunt destul de elocvente:

”2 clone”

”Derby-ul nimănui... Mai corect era FC Dinamo București 2 vs CSA steaua”

”Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB. Nu vă mai dați ce nu sunteți, nicicare dintre voi. Csa și Cs sunt pe alte ramuri, dar la fotbal, vorba lui Bani, sunteți clone”

”Care derby? Terminați cu prostiile astea, DINAMO BUCUREȘTI joacă în prima ligă!”

”Derby-ul risipei de bani publici”

”Derby-ul nimănui”

”Terminați cu vorbele astea proaste. Vă bateți joc de banul public... FC Dinamo - fc fcsb, ăsta e meciul!”

”Care tradiție??? Deja vă alintați... O luați razna și voi ca Talpan?”

”Nici ca glumă nu este bună! Două echipe fără valoare și fără șanse de promovare! La ce valoare au, stadionul va "geme" de spectatori!!!”

”Care Derby, CS, și ce tradiție dacă nu s-a jucat niciodată?”

”Meci inutil... mai e numit și derby”

”Bătălia clonelor”

”35 lei e cam mult.... pentru o echipă venită din Liga 3 și o clonă a MAPN”

”Meciul nimănui😂😂

”Ce Derby 🤣🤣🤣 etc.

Cu fundaș central de 15 ani integralist, CS Dinamo a obținut prima victorie din Liga 2! Ayan Anghel este din Tulcea, orașul unde fotbalul a murit

CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, a obținut sâmbătă prima victorie din Liga 2, 3-2 în deplasare cu AFC Câmpulung Muscel, meci din etapa a doua.

Golurile dinamoviștilor au fost marcate de Vadym Kyrychenko ('20), Roberto Mălăele ('51) și Vasile Constantin ('80), în timp ce pentru gazde a înscris Alin Cocoș ('66 și '87).

La formația antrenată de fostul internațional Florin Bratu a jucat toate cele 90 de minute Ayan Anghel, un fundaș central de doar 15 ani originar din Tulcea, care a debutat cu acest prilej în Liga 2.

”Steaua București trebuie să dea în judecată FRF și LPF, clubul nostru este discriminat!”

Asociațiile suporterilor steliști au luat foc după ultima decizie pro-FCSB luată de Liga lui Gino Iorgulescu și Federația lui Răzvan Burleanu, modificarea făcută în favoarea lui Gigi Becali în cazul Malcom Edjouma.

”Având în vedere că regulamentele fotbalului românesc se pot modifica în timpul competițiilor, așa cum ați demonstrat recent prin decizia de a ajusta regulile pentru a avantaja direct o echipă din prima ligă, vă solicităm să aplicați aceeași măsură și pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua București!”, a scris AS47, completată de Steaua Liberă:

”Steaua București trebuie să dea în judecată FRF și LPF. Este cât se poate de clar că clubul nostru este discriminat. Este cât se poate de clar că cele două comit abuzuri și se folosesc de pozițiile lor dominante pe piață pentru a-i refuza Stelei accesul la oportunități economice.

Cum am spus de foarte multe ori deja, FRF și LPF calcă în picioare legea concurenței. Că doar ăsta e argumentul suprem al oilor, nu? ”Legea nu permite!” Uite că altă lege zice că ar trebui să permită”.

