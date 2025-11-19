Runda cu numărul 17 se va închide la Botoșani cu meciul pe care moldovenii îl vor disputa în compania lui Dinamo, echipă aflată pe locul trei, la două puncte în spatele formației lui Leo Grozavu. Patronul Valeriu Iftime are încredere în jucătorii săi, dar se arată interesat de soarta acestei partide.



Omul de afaceri crede că meciul cu Dinamo va reprezenta un examen pentru FC Botoșani. Este (aproape) sigur că echipa sa va fi în play-off, dar are ambiții mari dacă ajunge în ”TOP 6”: țintește un loc de cupă europeană!



Valeriu Iftime, cu gândul la meciul cu Dinamo: ”Pentru mine e un baraj”



În ultimele două runde, FC Botoșani a obținut un singur punct, după 0-0 cu Petrolul și 0-2 cu Farul Constanța.



„Pentru mine e un baraj. E un meci în care ne vedem potențialul și nivelul echipei. Dacă o să câștigăm acasă cu Dinamo înseamnă că merităm play-off-ul. Nu putem bate Dinamo, atunci trebuie să mă gândesc mai bine cum fac pașii următori.



Dacă mă domină fotbalistic, înseamnă că n-am nivelul ăsta. Eu sunt foarte curios să văd cum ne comportăm în meciul ăsta, dar eu cred foarte mult în echipa mea și în faptul că nu întâmplător sunt aici.



Eu nu am dubii în privința în play-off-ului dacă ne referim la un loc acolo. Sau am, dar nu atât de mari. Ideea e că vreau să știu dacă nu sunt un figurant, înțelegeți? Eu vreau să ajung în play-off ca să prind o cupă europeană”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



După meciul cu Dinamo, FC Botoșani se va duela și cu alte ”vecine de clasament” în următoarele runde. După deplasarea de la Slobozia, din etapa a 18-a, la Botoșani va veni liderul Rapid, după care va urma o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș.



Victor Angelescu: ”Botoșani e 99% în play-off”



Mai multe voci din fotbalul românesc o văd deja pe FC Botoșani în play-off la finalul sezonului regulat. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a și spus că, în opinia sa, moldovenii vor obține un loc în ”TOP 6”.



„Craiova, FCSB și Dinamo sunt clar în bătălie. Sunt echipe puternice, cu loturi bune și continuitate. Dar Botoșani, 99%, este în play-off. Joacă bine, are antrenor bun și un lot echilibrat. Nu poți să-i scoți din calcule. Și U Cluj sau CFR pot reveni, mai ales cu Pancu acum, dar primele patru rămân favorite”, spunea Angelescu, la Digi Sport.

