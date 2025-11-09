Alex Dobre a deschis scorul în minutul 26 după pasa inteligentă a lui Koljic, iar Pașcanu a închis meciul în repriza secundă cu o execuție superbă de la distanță. Două șuturi pe poartă, două goluri. Argeșul a avut o transversală pe final, prin Ricardo Matos.



Giuleștenii ajung la 35 de puncte și trec pe primul loc după 16 etape. FC Argeș rămâne pe 5. Urmează pauza internațională, apoi derby la Cluj cu CFR-ul lui Pancu.



Victor Angelescu s-a convins de o rivală: „99% e în play-off!”



Acționarul Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit după meci și a transmis că lupta la titlu este reală și că FC Botoșani în acest caz nu mai are cum sa lipsească din play-off.



„Am meritat cele trei puncte. Mă bucur că suntem pe primul loc și că avem liniște în această perioadă. Ne-am dorit să fim mai echilibrați față de sezonul trecut și cred că se vede asta. Nu se dă premiu acum, după 16 etape. Trebuie să luăm un trofeu și să mergem în cupele europene”, a spus Angelescu la Digi Sport.



„Craiova, FCSB și Dinamo sunt clar în bătălie. Sunt echipe puternice, cu loturi bune și continuitate. Dar Botoșani, 99%, este în play-off. Joacă bine, are antrenor bun și un lot echilibrat. Nu poți să-i scoți din calcule. Și U Cluj sau CFR pot reveni, mai ales cu Pancu acum, dar primele patru rămân favorite”, a mai spus omul de afaceri.

