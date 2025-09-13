Interul dreapta al Rapidului, care a suferit o comoție cerebrală în startul partidei cu SCM Râmnicu Vâlcea, este în afara oricărui pericol, iar investigațiile medicale au ieșit bine.



Clubul giuleștean a transmis că jucătoarea se simte bine, după spaima teribilă prin care a trecut. "În urma investigațiilor efectuate prin computer tomograf (CT), medicii au confirmat că jucătoarea noastră este în afara oricărui pericol", au comunicat oficialii Rapidului.



Momente de panică în Sala Rapid



Incidentul care a înghețat inimile fanilor prezenți în Giulești a avut loc în minutul 10 al partidei cu Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Florilor, la scorul de 7-5 pentru gazde. După o aruncare la poartă, Aissatou Kouyate s-a ciocnit violent de o adversară, Nataša Ljepoja, aterizând cu capul direct în genunchiul acesteia.



Jucătoarea din Franța a rămas inertă pe parchet, iar staff-urile medicale ale ambelor echipe au intervenit de urgență. După minute bune de îngrijiri, în care s-a încercat fără succes ridicarea ei pe propriile picioare, handbalista a fost imobilizată cu un guler cervical și transportată pe targă la spital, în aplauzele întregii săli.



Conform anunțului făcut de club, Kouyate va avea nevoie de o perioadă de pauză de aproximativ o săptămână, după care va reveni la programul normal al echipei.

