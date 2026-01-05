Joyskim Dawa (29 de ani) a ajuns în Turcia și s-a alăturat colegilor, la aproape un an de la accidentarea gravă suferită la genunchi.
Fundașul camerunez a fost surprins de reporterii PRO TV la antrenamente, unde trage tare pentru a reveni la forma maximă. VEZI FOTO
În martie 2025, Dawa a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în timpul unui meci al naționalei Camerunului, accidentare care l-a ținut departe de teren până în această iarnă.
Joyskim Dawa s-a alăturat cantonamentului
Dawa a ajuns la FCSB în 2022, de la FC Botoșani, în schimbul a 350.000 de euro. Contractul său este valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pe încă trei ani.
Până la accidentare, fundașul central a fost un om de bază în defensiva roș-albaștrilor. Stoperul a bifat 133 de meciuri oficiale, cu 12 goluri și două pase decisive.
În actualul sezon, Dawa nu este trecut pe lista de campionat, astfel că va putea evolua doar în Europa League și Cupa României. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 2,5 milioane de euro.
FCSB va disputa în Antalya un singur meci amical, contra celor de la Beșiktaș. Roș-albaștrii vor relua competiția oficială pe 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș.