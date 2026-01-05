GALERIE FOTO Revenire la FCSB! A aterizat în Antalya și s-a alăturat cantonamentului

Revenire la FCSB! A aterizat &icirc;n Antalya și s-a alăturat cantonamentului Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB se află în cantonamentul de iarnă din Antalya, iar lotul pregătit de Elias Charalambous a primit o întărire importantă. 

TAGS:
FCSBJoyskim Dawacantonament Antalya
Din articol

Joyskim Dawa (29 de ani) a ajuns în Turcia și s-a alăturat colegilor, la aproape un an de la accidentarea gravă suferită la genunchi.

Fundașul camerunez a fost surprins de reporterii PRO TV la antrenamente, unde trage tare pentru a reveni la forma maximă. VEZI FOTO

În martie 2025, Dawa a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în timpul unui meci al naționalei Camerunului, accidentare care l-a ținut departe de teren până în această iarnă.

  • Vlcsnap 2026 01 05 16h25m30s601
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Joyskim Dawa s-a alăturat cantonamentului

Dawa a ajuns la FCSB în 2022, de la FC Botoșani, în schimbul a 350.000 de euro. Contractul său este valabil până în 2027, cu opțiune de prelungire pe încă trei ani. 

Până la accidentare, fundașul central a fost un om de bază în defensiva roș-albaștrilor. Stoperul a bifat 133 de meciuri oficiale, cu 12 goluri și două pase decisive.

În actualul sezon, Dawa nu este trecut pe lista de campionat, astfel că va putea evolua doar în Europa League și Cupa României. Potrivit Transfermarkt, cota sa de piață este de 2,5 milioane de euro.

FCSB va disputa în Antalya un singur meci amical, contra celor de la Beșiktaș. Roș-albaștrii vor relua competiția oficială pe 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
Protest &icirc;ntr-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: &bdquo;Gata cu șmecheria&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Real Madrid a intrat &icirc;n cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Real Madrid a intrat în cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
ULTIMELE STIRI
Plecare de la Rapid! Și-a găsit echipă și semnează &icirc;n Bundesliga
Plecare de la Rapid! Și-a găsit echipă și semnează în Bundesliga
Florin Tănase: &bdquo;Cum să vorbești de titlu? R&acirc;de lumea de tine!&rdquo;
Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”
Destinație surpriză pentru George Pușcaș! A semnat azi, după ce a ratat revenirea &icirc;n Superliga
Destinație surpriză pentru George Pușcaș! A semnat azi, după ce a ratat revenirea în Superliga
Te va mai căuta FCSB? Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali
"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali
Gata, Louis Munteanu a plecat &icirc;n Germania! Primele imagini
Gata, Louis Munteanu a plecat în Germania! Primele imagini
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Louis Munteanu merge &icirc;n Germania

Louis Munteanu merge în Germania

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român



Recomandarile redactiei
Plecare de la Rapid! Și-a găsit echipă și semnează &icirc;n Bundesliga
Plecare de la Rapid! Și-a găsit echipă și semnează în Bundesliga
Te va mai căuta FCSB? Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali
"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali
Destinație surpriză pentru George Pușcaș! A semnat azi, după ce a ratat revenirea &icirc;n Superliga
Destinație surpriză pentru George Pușcaș! A semnat azi, după ce a ratat revenirea în Superliga
Gata, Louis Munteanu a plecat &icirc;n Germania! Primele imagini
Gata, Louis Munteanu a plecat în Germania! Primele imagini
Florin Tănase: &bdquo;Cum să vorbești de titlu? R&acirc;de lumea de tine!&rdquo;
Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Probleme pentru FCSB! Roș-albaștrii, fără un om de bază &icirc;n returul cu Sparta Praga
Probleme pentru FCSB! Roș-albaștrii, fără un om de bază în returul cu Sparta Praga
Joyskim Dawa n-are niciun dubiu după FCSB - Maccabi Tel Aviv: Azi meritam să c&acirc;știgăm! Urmează un test mare
Joyskim Dawa n-are niciun dubiu după FCSB - Maccabi Tel Aviv: "Azi meritam să câștigăm! Urmează un test mare"
&Icirc;nt&acirc;lnire de gradul zero! MM Stoica și Mihai Rotaru s-au luat &icirc;n brațe &icirc;n cantonamentul din Antalya
Întâlnire de gradul zero! MM Stoica și Mihai Rotaru s-au luat în brațe în cantonamentul din Antalya
Cum a fost surprins Luis Phelipe la antrenamentul FCSB-ului din Antalya
Cum a fost surprins Luis Phelipe la antrenamentul FCSB-ului din Antalya
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!