La două zile după victoria din Europa League contra lui Go Ahead Eagles (1-0), Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului de campionat cu Oțelul Galați. Antrenorul cipriot a anunțat revenirea în lotul campioanei a lui Adrian Șut, care a ratat ultimele trei jocuri din cauza unei accidentări suferite la echipa națională.

Elias Charalambous anunță revenirea lui Adrian Șut pentru FCSB - Oțelul



În schimb, Mihai Lixandru, operat de apendicită în Olanda, și Ionuț Cercel, și el cu probleme medicale, nu vor fi disponibili pentru partida de duminică.



"Lixandru are nevoie de timp. Cu siguranță va lipsi în următoarele două-trei săptămâni, dar vom aștepta verdictul medicilor. Șut s-a întors,este bine. Cercel, cel mai probabil, va lipsi mâine. În rest, ceilalți sunt bine.



Mâine avem evoie de 3 puncte. Avem timp să facem alte calcule după. Mai întâi să câștigăm mâine, iar după o luăm pas cu pas.



Toate meciurile din campionat sunt dificile. Ați văzut câte puncte am pierdut până acum. Trebuie să tratăm meciurile din campionat cu aceeași dorință și aceeași foame arătată la partidele europene", a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

FCSB are o singură victorie în primele 10 etape din Superliga și ocupă doar locul 13, cu 7 puncte. În schimb, Oțelul Galați se află pe poziția 10, cu 13 puncte.

