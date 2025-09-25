Cu aproximativ trei ore înainte de meciul din Olanda, Gigi Becali a anunțat primul 11 pregătit pentru duelul cu Go Ahead Eagles. A anunțat o problemă medicală de ultimă oră a lui Mihai Lixandru, care este supus unei intervenții chirurgicale chiar în Olanda.

Gigi Becali a anunțat primul 11 și schimbările pentru Go Ahead Eagles - FCSB

Denis Alibec va începe titular în centrul atacului, iar la pauză ar urma să fie înlocuit cu Daniel Bîrligea. De asemenea, Florin Tănase este așteptat să joace din minutul 46.



Cum va arăta FCSB cu Go Ahead Eagles: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki - Edjouma, Alhassan - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec

"E adevărat, e foarte important meciul ăsta pentru un declic la echipă, dar avem situația pe care o avem în campionat și mai important e meciul din campionat decât ăsta. Niciodată nu am fost în situația asta în campionat. Acum sunt prea multe echipe în fața noastră, anul trecut nu era așa.



Baba Alhassan și Edjouma vor fi la mijloc, da. Nici n-aveam ce face pentru că Lixandru s-a dus în operație pentru apendicită, în Olanda. L-a luat apendicita, e la operație acolo. Iar Șut este acasă, nici măcar nu s-a deplasat. Ăștia erau mijlocașii centrali, așa hotărâsem.



Vor juca Miculescu și Cisotti. Cu ei jucăm în meciurile tari pentru că fac bine faza defensivă. Olaru aleargă mult și cred că în meciul ăsta își va reveni. Pe Alibec d-aia l-am luat, pentru calificări în meciurile europene. Alibec e puternic, ține bine de minge, are experiență. D-aia l-am luat.



Bîrligea o să joace cu siguranță în a doua repriză. Cred că de la pauză va intra. Și unul dintre cei doi mijlocași va juca o repriză și va intra Tănase la pauză. Ne trebuie un mijlocaș central și la meciul cu Oțelul, să vedem care dintre ei.



Radunovic încă nu este bine refăcut, va juca Kiki", a spus Gigi Becali, la Digisport.

