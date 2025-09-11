Adrian Șut a fost trimis în teren la scurt timp după ce Cipru a făcut 2-2, în minutul 80. Închizătorul de la FCSB a rezistat doar cinci minute pe teren. Șut s-a așezat pe gazon, a acuzat dureri la nivelul gleznei și a cerut să fie schimbat. În locul său a fost introdus un alt jucător al campioanei, Florin Tănase.

Cât va lipsi Adrian Șut după accidentarea de la echipa națională

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Șut va lipsi două săptămâni în cazul optimist și până la două luni în cazul pesimist.



"Cea mai bună variantă este dacă va funcționa o infiltrație, iar în două săptămâni se poate antrena. Dacă nu se rezolvă problema așa, trebuie operat. Și atunci, minimum două luni", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

În cazul optimist, Șut va rata meciurile de campionat cu FK Csikszereda și FC Botoșani, dar și duelul cu Go Ahead Eagles din Europa League.



O eventuală operație l-ar scoate pe Șut din circuit pentru alte trei partide foarte importante din Europa League, cele cu Young Boys (2 octombrie) și Bologna (23 octombrie) și FC Basel (6 noiembrie).

Accidentarea lui Adrian Șut a venit la doar o zi după ce Gigi Becali s-a răzgândit și a decis să îl păstreze pe Vlad Chiricheș pe lista LPF. Campioana va avea astfel o soluție în plus în fața apărării la meciurile din campionat.

