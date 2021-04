"Suntem obisnuiti cu Hategan! Nu vede pentru noi!" Camora, atac dur dupa CFR 1-2 Craiova. Bilasco cere ca Hategan sa nu mai fie delegat la CFR: "Nu mai putem, ne-a facut varza!"

Dupa modelul Becali, care nu-l mai vrea pe Istvan Kovacs la partidele FCSB, CFR-ul cere sa joace fara Hategan la centru pana la finalul sezonului.

Marius Bilasco, director sportiv la CFR, a prezentat la Digisport un montaj cu faze despre care spune ca sunt judecate gresit de Hategan, toate impotriva campioanei.

"In ultimul an, ne-a arbitrat domnul Hategan in 8 partide. Am facut un montaj sa se vada tenta cu care ne-a arbitrat. E o poveste mai lunga, eu vreau sa scot in evidenta ultimele 3 meciuri contra celor de la Craiova: finala campionatului trecut, apoi ultima etapa a sezonului actual si acum astazi. Nu mai putem. Ne-a facut varza, am avut 9 penalty-uri nedate cu el la centru. Vreau sa ne dea ce e al nostru. Sa nu ne mai arbitreze pe noi, sa arbitreze in Champions League. Probabil o sa facem si o adresa la CCA", a spus Bilasco la Digisport.

Un discurs similar a avut si Mario Camora, capitanul Clujului:

"Mingea n-a intrat, asta a fost. Am avut bara la Paun. Am avut si un penalty clar, cred ca au fost doua, de fapt. Suntem obisnuiti cu domnul Hategan. Nici la Craiova nu a vazut unul pentru noi. In seara asta, unul e clar, poate si al doilea, dar inca nu am vazut reluarea. Pentru mine, primul e penalty. Suntem obisnuiti. Trebuie sa intram mai bine in joc, in prima repriza. Si arbitrii, poate, trebuie sa invete si ei din greseli".