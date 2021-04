EXCLUSIV | "Au reusit sa devina penibili in 2 minute! Arbitraj mai bun nu exista in Romania!" Craiova, deranjata de comentariile CFR-ului

Marcel Popescu a fost deranjat de comentariile facute de Edi Iordanescu si Marius Bilasco.

Marcel Popescu, managerul general al Universitatii Craiova a vorbit in direct la PRO X despre meciul de sambata seara, castigat de echipa din "Banie" cu scorul de 2-1.

Popescu considera ca echipa de pe Ion Oblemenco are sanse la titlu, daca se prezinta la fiecare meci cu aceeasi atitudine ca in meciul de sambata si sustine ca ar fi putut castiga si trofeul de anul trecut daca ar fi fost implementat arbitrajul video in Liga I.

"Potential avem, si am demonstrat aseara ca nu e utopie, ca putem juca cu orice echipa. Sunt cateva elemente care pot aparea. Campionatul de anul trecut l-am pierdut din cauza COVID-ului nu din cauza fotbalului practicat de CFR Cluj. Avem multe accidentari, 4 jucatori accidentati. Ma bucur ca la testele COVID nu am avut surprize neplacute. Accidentarile insa pot fi un impediment.

Am trecut un prag psihologic, pentru ca multi ne considerau un outsider. In momentul de fata, suntem cu sansa a doua la castigarea titlului, dar o sa ne jucam sansa pana la final, asa cum am facut-o si anul trecut. Daca am fi avut VAR si s-ar fi vazut ca sutul din minutul 94 de anul trecut cu CFR Cluj a trecut linia portii i-am fi batut de mult. Daca concentrarea de aseara am atinge-o in toate intalnirile am putea sa ne gandim la trofeu. Noi am pierdut multe puncte cu echipe din play-out. Speram ca pana la meciul cu FCSB de joi sa avem lotul complet", a declarat Marcel Popescu la Ora exacta in sport.

De asemenea, managerul general al Universitatii Craiova a fost jenat de comentarile facute de Edi Iordanescu si Marius Bilasco la finalul meciului si lauda prestatia arbitrajului de aseara.

"Noi incercam sa comentam interventiile antrenorului si a unui oficial de la CFR Cluj care au reusit sa devina penibili in 2 minute fiecare. Faptul ca zice ca nu a dat penalty, simularile nu trebuie sa fie urmate de un penalty, sa se bucure ca nu a fost penalizati pentru asa ceva.

Hategan da dovada de un arbitraj profesionist din competitii europene, iar pe unii ii enerveaza chestia asta. E ridicol. Politica de defaimare a unui arbitru de top e ridicola. Cei de la CFR Cluj, o echipa care se prezinta a fi un club de top ne numesc hiene, un limbaj pe care nu il inghit. Arbitraj mai bun decat cel a lui Hategan si Kovacs nu exista. Penibilitatea de aseara a fost iesita din comun, cum s-au plans ei la televizor de arbitraj.

CFR-ul s-a invatat cu binele si deja e obraznicie. Trofeele in coclesc din cauza celor care castiga nu pentru ca nu ar avea valoare. Le cer celor de la CFR sa nu mai fie obraznici. O campioana trebuie sa fie o campioana a moralitatii, nu doar pe hartie", a mai adaugat Marcel Popescu in cadrul emisiunii Ora exacta in Sport.