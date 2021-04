"Nu prea stie nici cu stangul, nici cu dreptul, dar e cel mai bun!" :) Cine este fotbalistul de la Craiova pe care l-a remarcat Dragomir in derby-ul de la Cluj

Universitatea Craiova a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, in primul derby din playoff-ul Ligii 1.

In aceasta dimineata, Dumitru Dragomir a comentat partida din a treia etapa a playoff-ului, atragand atentia asupra unuia dintre fotbalistii care i-au placut.

Fostul presedinte al LPF a vorbit despre Stefan Vladoiu, pe care l-a remarcat pentru viteza, dar despre care a spus ca are probleme la lovirea mingii.

"Mi-a placut fundasul dreapta, Vladoiu. Se face fotbalist mare! Are o calitate pe care nu o au multi fotbalisti in lume, are viteza. Nu prea stie sa loveasca mingea cu stangul, ii e greu si cu dreptul, dar are niste calitati fenomenale. Are calitate, restul se invata... E cel mai bun fundas dreapta din tara", a spus Dumitru Dragomir, la GSP.

Stefan Vladoiu, in varsta de 22 de ani, a adunat 28 de aparitii la Craiova in acest sezon, reusind doua assist-uri.