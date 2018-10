"Ar fi bine pentru toata lumea!" Ce spune Gnohere despre demiterea lui Dica si de ce o vrea pe Dinamo in play-off

Gnohere a luat pauza cu Chiajna si Craiova, dar vrea neaparat sa marcheze cu Voluntari, maine seara.

Gnohere nu crede ca ideea demiterii lui Dica e o optiune pentru transformarea echipei.

"E greu pentru fiecare dintre noi, din punct de vedere moral. sper sa luam maine punctele si sa revenim pe drumul pe care ne dorim sa fim. Voluntari a primit multe goluri, dar am vazut ca acum sunt destul de solizi in aparare, stau bine si in atac. Trebuie sa castigam maine pentru a ne relansa. Avem multi suspendati, accidentati, dar sunt multi tineri foarte buni alaturi de noi, ne vor ajuta si ei. Eu sper sa dau gol in fiecare meci. N-am dat in ultimele doua partide, dar nu sunt speriat. Importante sunt punctele de la finalul meciului, eu joc pentru echipa. Nu pot sa comentez nimic legat de demiterea lui Dica. A muncit bine aici, m-a invatat multe lucruri. Nu eu decid daca pleaca sau nu, dar cred ca a facut o munca buna", a spus atacantul francez.

Gnohere o vrea pe Dinamo in play-off. Crede ca revenirea lui Rednic ii poate arunca pe 'caini' inapoi in lupta pentru primele locuri.

"Nu vreau sa comentez ce se intampla la Dinamo. Ii multumesc lui Rednic, el m-a adus acolo, ii sunt recunoscator. Nu e problema mea ce se intampla la Dinamo. E clar ca sunt intr-o situatie dificila, sunt pe 12. Am lucrat cu Rednic, stiu ca e un antrenor bun, cred ca ii va ajuta. Chiar nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Pot sa spun ca Dinamo in play-off ar conveni tuturor. Ar fi un derby frumos pentru Bucuresti, pentru fanii de la Steaua si Dinamo", a comentat Gnohere.