Pai putea sa REVINA altfel?! 'Mbappe' Coman, GOL dupa ce s-a intors pe teren la 3 luni de la accidentare! Cum a inscris

FCSB a jucat pe teren propriu, impotriva lui UTA Urad, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Dupa 3 luni de pauza, omul pe care Gigi Becli viseaza sa incaseze milioane de euro a jucat din nou un meci oficial in Liga 1 si a marcat. Florinel Coman a intrat in minutul 68, in locul lui Alexandru Buziuc. Mijlocasul ros-albastrilor a punctat spectaculos, dupa o centrare venita de la Olimpiu Morutan.

Florinel Coman s-a accidentat in meciul din turul 2 premilinar Europa League, impotriva lui Backa Topola. El a acuzat o lovitura la gleza in minutul 70 al partidei pe care FCSB a castigat-o la loviturile de la 11 metri.

Inainte sa se accidenteze, Coman a fost unul dintre cei mai in forma jucatori de la FCSB. Septarul echipei a reusit 1 gol si 3 pase decisive in 5 partide.

De asemenea, el a iesit in evidenta si la echipa nationala, unde a dat assistul la golul reusit de Alibec in poarta Austriei.