Revenire in Liga 1 pentru jucatorul pe care Becali spera sa incaseze o avere! Anuntul oficial facut astazi: "A semnat pe 3 ani!"

A fost promovat la echipa mare a FCSB-ului pe cand avea doar 16 ani!

Vlad Mihalcea a semnat cu FC Voluntari! Echipa lui Cristiano Bergodi a anuntat astazi transferul mijlocasului venit de la Academica Clinceni, formatie pentru care a marcat 9 goluri in sezonul trecut. Mihalcea a semnat un contract pe 3 ani cu Voluntari.

Ajuns la 20 de ani, Mihalcea are sansa revenirii in Liga 1, acolo unde debuta in iulie 2015 pe vremea in care avea doar 16 ani. Mirel Radoi il trimitea pe teren intr-o partida cu Pandurii, el jucand apoi in alte 4 meciuri din acel sezon. Gigi Becali anunta atunci ca i-a pus o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro!

Mihalcea nu a reusit sa ramana la FCSB, fiind mai intai imprumutat la ACS Poli Timisoara si apoi la Academica Clinceni, club care l-a adus vara trecuta definitiv. Prestatiile sale la echipa care a promovat in Liga 1 i-au adus transferul la Voluntari.

Este al 2-lea tanar jucator adus de FC Voluntari in ultimele zile dupa mijlocasul Cristi Costin, adus de la UTA Arad.