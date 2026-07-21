Prima etapă din noua stagiune a Superligii României s-a scurs deja. Universitatea Craiova, Corvinul, FCSB, Rapid, ”U” Cluj, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați sunt echipele care au bifat victorii în prima rundă.
FC Botoșani și FC Voluntari sunt singurele care au remizat, după un 2-2 la Ilfov, pe ”Anghel Iordănescu”, iar Farul, CFR, Dinamo, Sepsi, Argeș, Csikszereda și UTA au pierdut.
Cum arată etapa #3 din Superliga României. Main event-ul rundei, Rapid - CFR Cluj, e în Giulești. De la ce oră se joacă
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din etapa cu numărul 3 a Superligii României. Partidele vor avea loc în weekendul 31 iulie - 3 august și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
Vineri, 31 iulie
- 18:30 FC Argeş - Csikszereda
- 21:30 Oţelul Galaţi - Dinamo
Sâmbătă, 1 august
- 18:30 FC Voluntari - UTA Arad
- 21:30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti
Duminică, 2 august
- 18:30 ”U” Cluj - FC Botoşani
- 21:30 Rapid - CFR Cluj
Luni, 3 august
- 18:30 Corvinul - Sepsi OSK
- 21:30 FCSB - Farul