Prima etapă din noua stagiune a Superligii României s-a scurs deja. Universitatea Craiova, Corvinul, FCSB, Rapid, ”U” Cluj, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați sunt echipele care au bifat victorii în prima rundă.

FC Botoșani și FC Voluntari sunt singurele care au remizat, după un 2-2 la Ilfov, pe ”Anghel Iordănescu”, iar Farul, CFR, Dinamo, Sepsi, Argeș, Csikszereda și UTA au pierdut.

Cum arată etapa #3 din Superliga României. Main event-ul rundei, Rapid - CFR Cluj, e în Giulești. De la ce oră se joacă

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul meciurilor din etapa cu numărul 3 a Superligii României. Partidele vor avea loc în weekendul 31 iulie - 3 august și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Vineri, 31 iulie

18:30 FC Argeş - Csikszereda

21:30 Oţelul Galaţi - Dinamo

Sâmbătă, 1 august

18:30 FC Voluntari - UTA Arad

21:30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploieşti

Duminică, 2 august

18:30 ”U” Cluj - FC Botoşani

21:30 Rapid - CFR Cluj

Luni, 3 august

18:30 Corvinul - Sepsi OSK

21:30 FCSB - Farul

Cum arată clasamentul după prima etapă. Universitatea Craiova are cel mai bun golaveraj