Oltenii rămân pe prima poziție, cu 23 de puncte, în timp ce Oțelul a ajuns pe locul 9, cu 13 puncte, la egalitate cu U Cluj și Farul.

Mirel Rădoi: ”Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate!”

Mirel Rădoi nu a făcut o dramă din eșecul suferit de Universitaatea Craiova pe terenul Oțelului Galați, chiar dacă spune că victoria gălățenilor nu a fost meritată la felul în care a arătat jocul.

Antrenorul formației din Bănie spune că echipa sa a fost urmărită de ghinion la Galați, iar elevii săi au luat multe decizii neinspirate. Singurul lucru pe care Rădoi îl poate reproșa echipei este pierderea marcajului la golul lui Lameira.

”Era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție din campionat și poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi, tragem niște concluzii și apoi poate e un duș rece. Aa fost o partidă cu de toate, am luat multe decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim pe zonă centrală, în loc să mergem în zonele laterale.

Am avut și ghinion în multe situații. Pe drum încoace mă întrebam dacă în afară de golul primit, adversarul a mai avut vreun șut pe spațiul porții. Am încercat să mă gândesc, dar nu îmi aduc aminte. E cumva nemeritat, dar trebuie să mergem înainte.

S-a pierdut marcajul, știam că bat multe cornere pe prima bară, cu venirea lui Patrick. S-a pierdut marcajul, iar în situațiile astea, chiar dacă nu ricoșa mingea din bară, putea să fie gol din prima.

Când pierzi marcajul, e o lipsă de responsabilitate, care e greu de rezolvat pe termen lung. Pe termen scurt, încercăm să îi responsabilizăm, dar avem o talie foarte mare și, din păcate, avem probleme la aceste momente.

Dacă era presiune în plus, trebuia să fie și până acum. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta ne trage în jos. O să îi întreb și eu pe jucători să văd dacă simt altceva decât atunci când eram pe poziția a doua, a treia sau a patra.

Foarte multe lucruri nu sunt de reglat, cred că am fost echipa cu inițiativă. Nu pot să fac o analiză ca și cum ar părea că e ceva dramatic și am fost foarte slabi. Am fost neinspirați, o seară slabă pentru noi.

Nu cred (n.r. că s-a simțit absența lui Al Hamlawi), pentru că nu e singurul nostru jcător care a marcat sau care a avut ocazii. Dacă nu aveam ocazii, puteam spune că s-a simțit lipsa lui, dar au fost ocazii nenumărate”, a spus Mirel Rădoi după meci.

