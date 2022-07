În urmă cu un an, FCSB îl trimitea pe Ionuț Vînă la Universitatea Craiova, iar la vicecampioana soseau Ivan Mamut și Andrei Burlacu. Ultimul a plecat deja de la bucureșteni. Mai mult, Universitatea Craiova primea și 100.000 de euro după acest schimb.

Replica lui Mihai Rotaru pentru Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB a spus că l-a păcălit

După meciul cu Rapid, pierdut de FCSB, scor 0-2, Gigi Becali spunea că va renunța la Ivan Mamut în momentul în care contractul croatului va ajunge la final și a explicat că l-a adus pe atacant doar pentru "a-l păcăli" pe Mihai Rotaru și a-l ceda pe Ionuț Vînă, care încasa un salariu foarte mare la bucureșteni.

Replica patronului de la Universitatea Craiova a venit rapid, iar Rotaru spune că mai degrabă Universitatea Craiova este pe plus, având în vedere că a încasat și 100.000 de euro după schimbul respectiv.

"Nu cred că se pune problema așa. Nu a păcălit nimeni pe nimeni. Noi am crezut în Vînă. El a crezut în alți doi jucători, Mamut și Burlacu.

Să spunem că noi am ieșit într-un mic avantaj pentru că am luat și 100.000 de euro în cadrul acestui schimb. Asta a fost, dar nu cred că se pune problema să păcălească cineva pe cineva. Sunt jucători în care credem. Unii confirmă, alții nu confirmă", a spus Mihai Rotaru, la Ora Exactă în Sport.

Gigi Becali: "L-am luat pe Mamut ca să-l păcălesc pe Rotaru"

Mamut a jucat foarte puțin la FCSB, în doar 12 meciuri, marcând un singur gol. Reușita a fost una deosebit de importantă, în play-off-ul sezonului trecut, la meciul cu Universitatea Craiova (1-0).

"Da, ne trebuie un atacant, spun demult că ne trebuie un atacant. Am avut încredere în Mamut. Când l-am băgat și am văzut că se lovește mingea de el și vin toate echipele pe contraatac.. nu poate să facă nici măcar o preluare pe care eu pot s-o fac, mi-am dat seama că m-am înșelat.

Când l-am luat eu pe Mamut, nu l-am luat că îmi plăcea de el. Eu l-am luat pe Mamut ca să scap de salariul lui Vînă și să-l păcălesc pe Rotaru. El avea salariu foarte mare și am vrut să scap. Gata, de Mamut scap, mai are 6 luni contract", a spus Gigi Becali, la Digisport.