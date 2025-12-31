Este vorba despre Antoine Baroan, atacantul celor de la Rapid, scos din lotul giuleștenilor de către Costel Gâlcă din cauza unor acte de indisciplină.

Antoine Baroan, dorit de Zeljko Kopic la Dinamo

În ciuda problemelor pe care Baroan le are la Rapid, francezul este dorit de către Dinamo, rivala la titlu a formației de sub Podul Grant, iar cel care insistă pentru această mutare este chiar antrenorul ”Câinilor Roșii”, Zeljko Kopic.

Tehnicianul croat consider că Dinamo are nevoie de forte proaspete în compartimentul ofensiv și îl consideră perfect pe Antoine Baroan, mai ales că cei doi se cunosc bine având în vedere că Zeljko Kopic l-a avut pe atacant sub comanda sa la Botev Plovdiv.

”Pentru Kopic e sută la sută o opțiune, nu știm care sunt condițiile, n-am mers până acolo. Nu știm ce-și dorește Baroan, probabil a venit în Romania doar pentru a se relansa, dar pe de altă parte a avut niște pretenții sus pentru campionatul din România. Sunt convins că pentru Kopic reprezintă o opțiune, a lucrat cu el și îi știe stilul”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, la Prima Sport.

600.000 de euro este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt.

Două goluri și o pasă decisivă are Baroan la Rapid, în 15 meciuri.

Costel Gâlcă: ”Baroan nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat!”

Costel Gâlcă nu are de gând să se mai bazeze pe Antoine Baroan, așa că francezul are toate șansele să plece în această iarnă. Antrenorul Rapidului a spus că jucătorul nu a respectat indicațiile la antrenamente în mai multe rânduri, ceea ce l-a făcut să ajungă la această decizie în ceea ce îl priveșle pe Baroan.

”Baroan este în continuare în afara lotului. Nu a fost nimic grav. Nu a făcut ce trebuie la antrenament, nu e prima dată. Așa că l-am dat afară. Toți sunt titulari și toți pot juca. Toți au avut opțiuni de a juca.

Nu cred că va mai juca anul acesta. Din punctul meu de vedere, nu. Nu este la prima abatere și cu mine s-a terminat. Din acest moment dacă a greșit și nu e prima dată, nu mai intră în lot. Se pregătește separat”, spunea Gâlcă în urmă cu câteva săptămâni.

