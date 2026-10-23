Remarcatul lui Sorin Cârțu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3: „Îi vine de minune”

Remarcatul lui Sorin Cârțu după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3: „Îi vine de minune” Conference League
SPORT.RO
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Sorin Cârțu a vorbit despre victoria oltenilor în Andorra.

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Universitatea CraiovaSorin CartuSimon Elisor
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Inter Escaldes - Universitatea Craiova a avut loc în etapa a 2-a din UEFA Conference League. Deși jucau în deplasare, oltenii au marcat două goluri în primele 5 minute, astfel că au avut jocul la îndemână.

Sorin Cârțu, sincer după Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

În urma victoriei, „Știința” a ajuns la patru puncte acumulate în primele două dueluri, iar fanii speră la o calificare istorică în primăvara europeană, după ce în anul trecut oltenii au fost privați de acest lucru în prelungiri, în meciul de tristă amintire cu AEK.

La scurt timp după victorie, Sorin Cârțu s-a arătat extrem de bucuros. Acesta a ținut să îi laude pe elevii lui Filipe Coelho, iar, în ciuda faptului că oltenii au lăsat deliberat posesia mingii, jocul a fost sub control.

„Eu sunt bucuros pentru ce am realizat, victoria fără probleme, am avut jocul sub control, chiar dacă posesia asta a lor nu a creat probleme.

Nu au fost așa periculoși, am avut și alte situații în care puteam marca. Menirea noastră era să câștigăm partida, nimeni nu te-ar fi iertat dacă era un alt rezultat, chiar și un meci de egalitate ar fi fost considerat ca un insucces. Îți dai seama câte polemici ieșeau.

Au intrat foarte hotărâți, a fost seriozitate. Asta era cheia, era clar că e o diferență între noi și ei, tehnico-tactică. Trebuia să fim foarte serioși. Au acționat exact cum trebuie cu o echipă mică, să le dai golurile rapid. Cu cât mergi mai mult cu ei într-o egalitate, cu atât partida e mai dificilă și le creezi impresii.

Foarte bine au făcut, i-au anihilat așa cum trebuie, cu două goluri, foarte, foarte bine gândită treaba și reușite. Avem mare nevoie de Baiaram, e un jucător de mare calitate, cum a fost anul trecut, în meciurile alea de cupele europene. Suntem într-un grafic bun, e bine să rămânem în el și după partida cu Egnatia și vedem în continuare ce va fi. Acum e bine”, a declarat Sorin Cârțu, la Prima Sport.

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Simon Elisor, remarcatul lui Sorin Cârțu

Totodată, oficialul „Științei” a ținut să amintească de evoluțiile lui Simon Elisor din ultima perioadă. Atacantul a intrat, din nou, pe final și a reușit să marcheze ultimul gol al partidei din Conference League.

„Elisor ăsta, asta este menirea lui, să-l aduci la ultima execuție. E bine să intre 15-20 de minute, o jumătate de oră, îi vine de minune asta.

Sunt meciuri și meciuri, antrenorul decide și în funcție de adversar, ce nevoie are. Dacă are nevoie de combinații, de jucători mai de forță, dacă are nevoie de joc pozițional, contraatac, depinde de partide.

E foarte asemănător cu Assad în ceea ce fac ei acolo, mișcările lor de atacanți, la 16 metri, eu așa văd”, a mai spus oficialul.

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