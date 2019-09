Rei Mario? Camora poate deveni in acest sezon stranierul cu cele mai multe meciuri in Liga 1

Brazilianul Eric, trecut pe linie moarta la Viitorul, este si el foarte aproape sa intre in top 5 in acest clasament.

In acest moment, pe primele doua pozitii se afla japonezul Seto (33 ani) si brazilianul Morais (33 ani), care evolueaza in alte campionate, primul, in Letonia, la FK Rigas Futbola Skola, cel de-al doilea, in Turcia, la Gazisehir Gaziantep. Daca va juca in macar jumatate din cele 14 meciuri pe care CFR Cluj le mai are programate in competitia interna pana la finalul anului 2019, Camora poate trece usor pe pozitia a doua a podiumului, iar daca va mai evolua in cel putin 21 de partide pana la finalul sezonului, portughezul va intra in istoria fotbalului romanesc si va deveni cel mai folosit stranier in prima liga din Romania.

Dintre ceilalti jucatori din top 10, mai joaca Bawab (34 ani / Dunarea Calarasi / Liga 2 Romania), Cadu (37 ani / Merelinense / Liga 3 Portugalia), Viveiros (36 ani / Uniao Madeira / Liga 3 Portugalia) si Brandan (36 ani ani / FC Nordelta / Liga 6 Argentina), in timp ce Teixeira (38 ani) si Golubovici (36 ani) s-au retras din activitate. Doar Eric mai poate conta in acest sezon de Liga 1, dar el a intrat in dizgratia lui Gica Hagi la Viitorul si, cel mai probabil, se va desparti de Viitorul in aceasta iarna.

CLASAMENTUL JUCATORILOR STRAINI CU CELE MAI MULTE MECIURI IN LIGA 1:

1. Takayuki Seto (2009-2018 / Astra) - 263

2. Junior Morais (2010-2019 / Astra, FCSB) - 247

3. Mario Camora (2011-prezent / CFR Cluj) - 243

4. Filipe Teixeira (2010-2019 / FC Brasov, Rapid, Petrolul, Astra, FCSB) - 209

5. Thaer Bawab (2010-2019 / Gloria Bistrita, Gaz Metan, CS “U” Craiova, FCSB, Dinamo, Chiajna) - 207

6. Eric da Silva (2008-prezent / Gaz Metan, Pandurii, Viitorul) - 204

7. Ricardo Cadu (2006-2014 / CFR Cluj) - 202

8. Nuno Viveiros (2008-2016 / Poli Iasi, FC Brasov, FC Vaslui, “U” Cluj) - 199

9. Bojan Golubovici (2011-2018 / Ceahlaul, Poli Iasi, FCSB, Gaz Metan, FC Botosani) - 197

10. Pablo Brandan (2007-2017 / Urziceni, FCSB, CS “U” Craiova, ASA Tg. Mures, Viitorul) - 186



Mario Jorge Malico Paulino „Camora”

Data nasterii: 10 noiembrie 1986 (32 ani)

Locul nasterii: Samora Correia (Benavente)

Post / picior: fundas stanga, mijlocas stanga / stang

Echipe: GD Samora Correia (1994-2005 / junior), CA Valdevez (2005-2006), SC Beira Mar (2005-2007, 2007-2008), FC Pampilhosa (2006), AA Avanca (2007), Naval 1 de Maio (2010-2011), CFR Cluj (2011-prezent)

Palmares: campion in Liga 1 (2011-2012, 2017-2018, 2018-2019), Cupa Romaniei (2015-2016), Supercupa Romaniei (2018)