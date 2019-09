FABULOS! S-a intors Lupul Singuratic, fanul celebru al Urziceniului! La ce meciuri din Liga 1 merge

Leonard Constantin (66 de ani), cunoscut ca 'Lupul Singuratic', s-a intors pe stadioane!

Fanul devenit celebru pentru atasamentul aratat fostei campioane Unirea Urziceni pana in ultima zi de existenta nu rateaza acum niciun meci de-al lui Dinamo de pe teren propriu. Nu o face in calitate de suporter al 'cainilor', ci doar pentru a-si satisface pasiunea pentru fotbal.

Constantin a fost aproape de Sportul Studentesc dupa disparitia Unirii, insa si echipa din Regie s-a desfiintat. Suporterul nu crede ca va mai avea parte vreodata de fotbal de Liga 1 la Urziceni. Acum, echipa orasului e intr-o situatie grea, in liga a 4-a, fara niciun fel de perspectiva.

"Poate in alta viata sa mai avem parte de fotbal de Liga 1 la Urziceni. Echipa din Liga a 4-a care joaca acum in oras n-a avut nici macar o rezerva pe banca la ultimul meci", a spus 'Lupul Singuratic' pentru PRO TV.

Fanul a ratat doar doua partide ale Unirii Urziceni dupa promovarea in Liga 1: "Am mers peste tot cu Unirea. Aveam o emotie fantastica, imi batea inima foarte tare de fiecare data cand plecam intr-o deplasare. Am fost la Cluj, la Timisoara, peste tot. Am ratat doar doua meciuri. Unul pentru ca se juca fix cu o zi inaintea Craciunului si era o deplasare lunga, al doilea pentru ca am primit un premiu fair play la o gala organizata in Bucuresti si nu as fi ajuns daca mergeam si in tribune".

La meciurile lui Dinamo, Leonard nu mai e Lup Singuratic. :) Vine cu un grup de prieteni din Urziceni. Are insa acasa bannerele care l-au facut celebru in peluzele din Romania.

"In colectia mea sunt tricouri ale fostilor jucatori, bilete, fulare, esarfe, tot ce are un suporter. Ma bucur ca am trait momentele alea alaturi de Unirea. Sotia mea m-a sustinut fantastic si trebuie sa-i multumesc. Mereu imi zicea sa merg in deplasari pentru ca nu se stie cat va mai tine echipa si ar fi pacat sa regret dupa aia", isi aminteste Constantin.