REVOLUTIE in Liga 1! Burleanu a anuntat OFICIAL ce se intampla cu cluburile de Liga 1! Anuntul momentului

Din sezonul 2020/2021, manualul de licentiere va introduce noi reguli pentru cluburile din Liga 1.

Razvan Burleanu a sustinut astazi o conferinta de presa prin care a anuntat noile reglementari din regulamentul aplicat la nivelul fotbalului romanesc.

Cluburile din Liga 1 vor avea echipe de juniori U16 si junioare U15

"Incepand din sezonul 2020/2021 este obligatoriu prin manualul de licentiere ca toate echipele de Liga 1 sa aiba echipe de juniori U16. Tot din sezonul 2020/2021, toate cluburile de prima liga au obligatia de a indeplini un scor de minim 60 puncte pe sistemul de clasificare al academiilor de copii si juniori. Cine nu inddeplineste acest scor, nu va primi licenta pentru a juca in liga 1.

Se mai introduce obligativitatea echipelor din Liga 1 de a avea o echipa de junioare U15. In acest nou sistem de licentiere se introduce si o licenta speciala pentru cluburile de fotbal feminin care participa in Champions League", a anuntat presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu.

Fonduri indreptate spre Liga a 2-a si Liga a 3-a

O alta modificare adusa regulamentului consta in sumele pe care federatia le va distribui in urma participarii echipelor romanesti de fotbal in cupele europene.

"Echipele de prima liga imparteau anumite sume venite din aceste fonduri de solidaritate, ca urmare a participarii celorlalte echipe in competitiile europene. Echipele imparteau o suma de bani, cu exceptia echipelor care erau calificate in grupele competitiilor europene. Modul in care se vor distribui aceste sume de bani se va schimba. Aceste sume se vor distribui prin Federatia Romana de Fotbal si aceste sume pot cobora si spre esalonul al doilea si al treilea, dar sa le legam de ceea ce inseamna investitii la nivel de junori. Va exista un control mult mai strict pe aceste plati de solidaritate ca acesti bani sa se duca la nivel de investitii pentru copii si juniori. Pentru acest sezon competitional vorbim despre o suma de aproximativ 800.00 de euro care se vor imparti acestor cluburi", a mai spus Razvan Burleanu.