El poate fi surpriza lui Contra impotriva Suediei! Jucatorul nascut in Suedia pe care au pus ochii toate cluburile din Liga 1

Un fotbalist nascut in Suedia poate fi surpriza lui Contra impotriva ... Suediei, pe 15 noiembrie, la PRO TV.

Fostul atacant al lui Napoli, Dumitru Cardoso merita la nationala, spune Edi Iordanescu.



"Este deja in atentia cluburilor importante din Romania care au ca obiectiv campionatul", a declarat Edi Iordanescu.



Cardoso n-a inscris in Chindia - Medias 1-1. Au facut-o Buș si Pițian.



Iordanescu a luat "galben" pentru ca nu i-a spus arbitrului cine a aruncat o sticla in teren.