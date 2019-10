EXCLUSIV: Caz INCREDIBIL in Liga 1! I-au zis ca viata e in pericol si trebuie sa fuga de fotbal, desi nu avea NIMIC! Prin ce experienta HORROR a trecut dinamovistul Perovic

A stat in tensiune maxima luni de zile, cu teama ca nu va mai putea juca niciodata fotbal!

Contra Viitorului (3-2), Sarbul Slavko Perovic a fost titular pentru prima oara in acest sezon la Dinamo. Atacantul de 30 de ani a deschis scorul in minutul 29. A trait la intensitate maxima momentul. Perovic vine dupa o perioada de cosmar. A stat mai mult in controale si analize decat pe terenul de antrenament. Perovic a fost oprit de la efort de medicii care l-au vazut in Romania, in vara. I s-a spus ca viata ii e in pericol din cauza unei afectiuni cardiace. De frica unei noi tragedii, Dinamo l-a scos din programul echipei mari.

"A fost o perioada dificila pentru mine. Nu am avut un inceput bun la Dinamo. Nu am gasit solutii aproape doua luni, nu stiu exact ce s-a intamplat. Nu m-am gandit sa renunt la fotbal, am fortat lucrurile cat am putut ca sa se rezolve problema asta. Am vrut sa raman la Dinamo. Nu am nimic, sunt sanatos. Am doar cardiopatie, ceea ce au 80% dintre jucatori. Antrenorul Uhrin a vrut sa rezolvam problema, ii sunt recunoscator, m-a ajutat foarte mult. A crezut in mine si mi-a dat o sansa! Acum sunt aici si nu pot fi mai fericit", a spus Perovic pentru www.sport.ro.

Perovic a jucat pentru prima oara in tricoul lui Dinamo in prima etapa a campionatului, in dezastrul cu Viitorul (0-5). Varful a prins apoi o repriza cu Gaz Metan, acum 10 zile, iar aseara, in revansa cu Viitorul, a fost pentru prima oara titular in acest sezon si a marcat primul sau gol in actualul campionat.

"E un gol foarte important pentru mine, vine dupa o perioada dificila. Am vorbit si inainte de meci, cu baietii, in vestiar, despre revenirea mea tocmai cu Viitorul. Poate e mai mult decat o coincidenta. Viitorul este destinul meu!", e bucuros Perovic.

Sarbul a ajuns in vara la Dinamo din postura de jucator liber de contract. Cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o in Turcia, unde a jucat din 2013 pentru Manisaspor, Alanyaspor, Denizlispor si Istanbulspor. Perovic are si doua sezoane la Steaua Rosie Belgrad, al carei fan a ramas. Cel mai bun sezon al sau a fost 2013-2014, cand a marcat de 19 ori pentru Manisaspor in liga secunda din Turcia.