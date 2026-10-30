Denis Alibec a devenit recent tată, iar prioritățile sale s-au schimbat. Totuși, atacantul rămâne puternic ancorat în lumnea fotbalului, însă cochetează și cu alte idei.

Denis Alibec vrea să intre în lumea afacerilor

Fotbalistul celor de la Farul Constanța vrea să intre și în lumea afacerilor.

”Aș vrea să devin om de afaceri, îmi place mult ideea, chiar vreau să mă apuc acum de ceva și sper să meargă bine”, a dezvăluit Denis Alibec.

Pe lângă afaceri, Alibec vrea să rămână și în lumea fotbalului. Atacantul speră că va mai juca și în următorii ani, iar după ce își va încheia cariera de fotbalist, își dorește să devină antrenor.

”Vreau să joc încă fotbal, acum vom vedea ce va fi. Mă voi axa și pe partea de antrenorat. Îmi place să fiu în preajma copiilor, îmi place să le dau sfaturi, chiar dacă unii nu prea ascultă. Încerc să îi învăț ce am greșit eu și să își dea seama că fără muncă nu ai cum să ajungi sus”, a mai spus Alibec.