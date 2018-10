Play Off sau play in alta parte! Negoita i-a trasat obiectiv lui Rednic calificarea in primele 6, altfel poate pleca pana in martie de la Dinamo

Mircea Rednic a revenit oficial la Dinamo. El trebuie sa redreseze in cel mai scurt timp echipa, dupa ce "cainii" au ajuns pe locul 12, care da baraj pentru supravietuire.

Rednic a fost adus pentru a o resuscita pe Dinamo, dar obiectivul pe care Negoita i l-a pus antrenorului este chiar mai indraznet. Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Rednic este obligat sa o duca pe Dinamo in Play Off la finalul sezonului regulat. In caz contrar, acesta va pleca si el de la echipa.

Sursa citata noteaza ca Mircea Rednic va avea rolul de manager general al clubului si se va ocupa de tot ce tine tehnico-tactic, dar si de transferuri.

Negoita va avea ultimul cuvant de spus in privinta mutarilor, insa Rednic va fi cel care va alege numele jucatorilor cu care se poate negocia in iarna.

Cele doua parti au convenit asupra unei clauze potrivit careia contractul poate fi rupt fara repercusiuni financiare, in cazul in care echipa nu va prinde Play Off-ul.

Mircea Rednic a juca la Dinamo intre 19983 si 1990, apoi a antrenat echipa in mai multe randuri, castigand campionatul in 2007.