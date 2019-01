Rednic, facut PRAF de un fost presedinte de la Dinamo: "A zis ca lucreaza gratis? Poate Mircica isi mai linge degetele cu atata transferuri"

Despre Negoita: "Dumnezeu iti da tot felul de rude" / Despre Rednic: "Poate managerul Mircica isi mai linge degetele cu atata transferuri".

Autor: Gabriel Chirea



Constantin Anghelache, fost presedinte al lui Dinamo la sfarsitul anilor ’80, dar si presedinte executiv intre 2013 si 2015, a vorbit despre relatia cu nepotul sau, Ionul Negoita, actualul patron al clubului, dar i-a transmis si cateva mustrari lui Mircea Rednic, antrenorul "cainilor".

CE ZICE DESPRE RELATIA CU IONUT NEGOITA:

"Se stie ca e nepotul meu. Dumnezeu iti da tot felul de rude, nu e problema. Eu il respect, din cand in cand mai vorbim, ne salutam de Anul Nou, de cutare... Insa, nu ma implic in fotbal si nu ii dau niciun sfat, pentru ca si-a ales acolo o echipa de conducere, trebuie sa aiba si bilantul ei cand se termina campionatul. Sa faca socoteala atunci. L-am ajutat sa iasa din insolventa, acum eu ce sa fac in plus? Daca domnului Mircea Rednic i-a dat titlul de manager, el e cel care face tot ce trebuie acolo. Adica intre ghilimele... Transfera si incolo si incoace."

CE ZICE DESPRE MIRCEA REDNIC:

"Pe mine m-a facut sa zambesc o fraza a lui Mircica, cand a spus ca lucreaza fara sa fie platit. Il cunosc de niste ani, niste ani cat a fost jucator la Dinamo, niste ani cat a fost la Rapid, niste ani pe la echipa nationala. Eu am asa un feeling al meu... Eu am stat deoparte chiar si cand erau <cooperative> si alte prostii, mi-am vazut de treburile mele. Cei care vor schimburi multe - 17 pleaca, 12 vin - sa vedem daca nu cumva managerul isi mai linge degetele din cand in cand. E bine daca ziceti ca se stie de comisioane si altele, dar era si mai bine pentru el, ca sa nu isi stirbeasca imaginea, sa fi tacut din gura ca lucreaza degeaba.

Rednic a mai spus ceva neadevarat, cand s-a referit la Mircea Lucescu (n.r. - Rednic a spus intr-un interviu ca "nea Mircea n-a ajutat niciodata pe nimeni" si "putea sa ne ajute si pe mine, si pe prietenii mei de la Hunedoara cu transferuri in Italia, dar, in 1990, a trebuit sa ne gasim singuri echipe"). Eu nu sunt atat de tanar ca sa nu mai stiu, dar eu va spun ca, pana prin ’84, cand a mers echipa Romaniei pentru prima data la un turneu final al Campionatului European, Mircea Lucescu era chiar foarte criticat. Pentru ca domnul Rednic juca mijlocas, fundas dreapta, si Lucescu i-a facut loc pe acolo, prin zona centrala, libero. Erau glume de genul, cautati prin presa vremii si o sa gasiti oricat era de comunista, toti ziceau <Dar ce? E nepotul lui, e fratele lui, cine e de il baga atat?>. Nu a facut bine si nu e corect fata de Lucescu."