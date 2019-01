Mihai Stoica, dorit de Dinamo? O legenda a clubului il da ca model pe directorul sportiv al FCSB! "Stiti ce imi place mie la Meme?"

Danut Lupu a vorbit de actualul director sportiv de la FCSB.

Actualul scouter de la Dinamo, Danut Lupu, a vorbit despre conducerea "cainilor" si l-a laudat pe Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB. Fostul mijlocas a facut si o comparatie intre acesta si Ionel Danciulescu, team managerul formatiei din "Stefan cel Mare".

"Stiti ce imi place mie la Meme? L-ati vazut vreodata ca el sa accepte sa se ia cineva de FCSB? Conteaza foarte mult pentru jucatori sa stie ca au pe cineva care sa-i apere. Danciulescu e omul care nu supara pe nimeni. Chiar daca a plecat, s-a intors singur inapoi. Danciu nu se cearta cu nimeni, nu intra in conflict cu nimeni", a spus Danut Lupu pentru Pro Sport.

Mihai Stoica a recunoscut in urma cu doi cani ca a fost ofertat de Dinamo pe vremea cand clubul era condus de Cristi Borcea: "Nu aveam cum, nu aveam. Ma gandeam doar ca va trebui sa pun sacoul cu stema lui Dinamo pe piept si era chiar o imagine de cosmar pentru mine. Am mai avut o discutie cu Ionut Negoita dupa ce am plecat de la Urziceni", spus directorul sportiv de la FCSB pentru Fanatik.