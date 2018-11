Gnohere, OMUL RECORD! A depasit tot la FCSB! E numarul 1 all-time: "Vreau sa intru in istorie!"

Harlem Gnohere a reusit sa spulbere toate recordurile in tricoul FCSB.

Dupa reusita din meciul impotriva Astrei, francezul a devenit cel mai bun marcator strain al ros-albastrilor in Liga 1, dupa ce preluase sefia in clasament in ceea ce priveste partidele din competitiile europene, arata o analiza Gazeta Sporturilor.

Gnohere a fost capitan al FCSB in partida cu Astra din campionat si a reusit sa marcheze din penalty, al 30-lea gol pentru FCSB in Liga 1. El l-a egalat, astfel pe Kapetanos. Totusi, francezul l-a depasit pe grec in ceea ce priveste numarul de partide de care a avut nevoie pentru a inscrie 30 de goluri. Kapetanos a reusit asta in 70 de meciuri, in timp ce Gnohere a avut nevoie de doar 57.

Harlem Gnohere spune ca mai are foarte multe de aratat. "Nu ma opresc! Mai am multe, foarte multe de aratat! Ma simt bine aici, sunt fericit! Tot ce-mi doresc este sa intru in istoria fotbalului romanesc si sa fiu cel mai bun!", a spus fotbalistul.

Mai mult, cifrele arata ca FCSB reuseste sa fie in top datorita francezului. 14 din cele 27 de puncte ale stelistilor sunt aduse de reusitele lui Gnohere.