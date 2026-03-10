Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

La conferința de presă de prezentare, Rădoi a explicat că a venit la club alături de propriul staff, iar conducerea va decide ce se va întâmpla cu oamenii rămași din echipa tehnică precedentă.

Mirel Rădoi: „Clubul va decide dacă va fi nevoie de ei în alte departamente”

„Am venit cu staff-ul meu. Clubul va decide dacă va fi nevoie de ei la juniori sau în alte departamente. Momentan, am venit cu echipa mea”, a declarat Rădoi.

Noul staff îl include și pe antrenorul de portari Robert Tufiși. În schimb, fostul antrenor de portari al echipei, Marius Popa, ar urma să treacă la o grupă de elită din cadrul clubului, după cum a anunțat Mihai Stoica.

„Principiile pe care le-am avut la toate echipele vor continua: pressing înalt, să trimitem adversarul unde vrem noi și să îl sufocăm. Rămâne de văzut dacă vom face asta pe fragmente de minute sau dacă vom schimba sistemul, în funcție de rezultate”, a mai antrenorul.

Pentru Mirel Rădoi, FCSB este clubul la care și-a început cariera de antrenor, în 2015, când a stat pe bancă în 29 de meciuri. De-a lungul carierei, el le-a mai pregătit pe Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh și Al-Tai FC, dar și naționala mare a României, cât și cea U21.