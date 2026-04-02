În primele două etape din partea a doua a campionatului, echipa pregătită de Zeljko Kopic a înregistrat două rezultate negative. Primul, cu Rapid în Giulești (2-3), iar al doilea cu Universitatea Craiova la București (0-1).

Dinamoviștii au făcut calculele pentru finalul de sezon: ”Nu e pierdut titlul”

Chiar dacă sunt la șapte lungimi în spatele liderului ”U” Cluj, ”câinii” încă mai speră la titlul. Alexandru Roșca, portarul din ”Ștefan cel Mare”, a explicat că obiectivul e ca Dinamo să nu mai piardă niciun meci până la finalul play-off-ului.

”Nu vrem să pierdem (n.r. cu FC Argeș), mergem doar la victorie. Vrem să câștigăm, să ne revenim și să nu mai pierdem niciun meci de acum încolo.

Calculele sunt să câștigăm toate meciurile până la finalul sezonului. S-a făcut ceva vâlvă cu titlul la Dinamo, chiar și noi ne gândeam la asta. Sincer, nu cred că e pierdut nici acum”, a spus Alexandru Roșca pentru Pro TV și Sport.ro.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș de sâmbătă, 4 aprilie, de a ora 19:30. Partida va avea loc la Pitești.

În pauza internațională, Florentin Petre a semnat prelungirea cu Dinamo

Florentin Petre a exprimat cât de mult iubește clubul Dinamo și a dezvăluit că a semnat un contract până în 2028 cu echipa ”câinilor”. Petre și-a arătat recunoștința și față de suporterii lui Dinamo și a evidențiat că în ”Ștefan cel Mare” vrea să-și încheie cariera.

”La mine nu e vorba de hârtie, eu am contract cu Dinamo pe viață. Asta era doar o procedură. La mine nu e vorba de contract. Dacă m-am născut aici, aici o să-mi termin toate cele. În orice situație.

Este un contract semnat pe doi ani, până în 2028. Am fost foarte fericit de atitudine, clubul a răspuns extraordinar de bine la tot ce ne dorim cu toții. Sunt fericit, atât eu cât și familia mea.

Am văzut că am avut un impact mare și în rândul fanilor, m-a bucurat mult asta. Ei știu cât iubesc clubul”, a spus Florentin Petre pentru Pro TV și Sport.ro.