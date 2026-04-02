După Oţelul Galaţi, Universitatea Craiova şi Farul Constanţa, şi clubul Dinamo s-a declarat nemulţumit de modificările recente aduse Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, scrie news.ro.

Dinamo, comunicat dur după noile modificări din ”Legea Dragomir”

Clubul susţine că “modificările ridică o serie de probleme serioase de claritate, proporţionalitate şi aplicabilitate practică, care nu pot fi ignorate de niciun club responsabil”.

“Dinamo Bucureşti reafirmă fără echivoc că susţine ferm siguranţa pe stadion, protecţia spectatorilor, prevenirea violenţei şi aplicarea riguroasă a legii în cadrul competiţiilor sportive.

În acelaşi timp, considerăm că noile modificări legislative adoptate la Legea nr. 4/2008 ridică o serie de probleme serioase de claritate, proporţionalitate şi aplicabilitate practică, care nu pot fi ignorate de niciun club responsabil.

Dinamo apreciază obiectivul legitim al autorităţilor de a întări ordinea şi siguranţa la competiţiile sportive. Totuşi, orice regim legal care restrânge exerciţiul unor drepturi, extinde mecanismele de control sau instituie noi obligaţii şi sancţiuni pentru organizatori trebuie să fie formulat clar, previzibil şi lipsit de ambiguităţi”, se arată comunicatul clubului bucureştean.

Sportul înseamnă performanţă şi fair-play, dar şi suporteri. Ei joacă un rol esenţial în viaţa unui club. De aceea, orice modificare legislativă ar trebui să încurajeze prezenţa lor pe stadioane, nu să îi ţină departe de spectacolul sportiv, adaugă Dinamo.

“Suporterii au un rol extrem de important în viaţa unei echipe: susţin echipa în obţinerea de rezultate şi pot avea o contribuţie decisivă în existenţa unui club aşa cum noi, la Dinamo, ştim foarte bine. Tocmai de aceea, stadionul trebuie să fie o atracţie pentru fani şi un spaţiu sigur, accesibil şi prietenos.

Ori, din analiza textului adoptat rezultă că există mai multe dispoziţii susceptibile de interpretări excesive sau neunitare”.

În primul rând, legea introduce formule generale şi insuficient delimitate, precum „atunci când situaţia impune”, „pe baza datelor şi informaţiilor de interes operativ”, „în situaţia identificării unor indicii” sau posibilitatea ca gradul de risc al unei competiţii să fie contestat şi modificat „la solicitarea motivată în fapt şi în drept a oricărui subiect de drept”. În lipsa unor criterii clare, obiective şi verificabile, asemenea formulări creează un risc real de aplicare discreţionară, neuniformă şi dificil de anticipat de către cluburi, organizatori şi suporteri.

În al doilea rând, noul mecanism de aprobare şi reverificare a planului de acţiune transferă în sarcina organizatorului obligaţii suplimentare importante, inclusiv remedierea unor „nereguli” a căror gravitate poate conduce la răspundere contravenţională. Deşi legea prevede că aceste nereguli trebuie motivate în fapt şi în drept, textul nu oferă un cadru suficient de precis pentru delimitarea lor şi nici criterii clare privind pragul de gravitate care atrage sancţiunea. În practică, acest lucru poate conduce la blocaje operaţionale, la întârzieri, la incertitudine în organizarea meciurilor şi la o presiune juridică disproporţionată asupra cluburilor.

În al treilea rând, legea extinde semnificativ obligaţiile de supraveghere şi monitorizare, inclusiv prin sisteme video şi prin sisteme electronice de monitorizare în anumite zone ale arenei, iar în materia comercializării băuturilor alcoolice condiţionează funcţionarea acestui regim de utilizarea datelor personale colectate la comercializarea biletelor. Din perspectiva clubului, orice asemenea mecanism trebuie dublat de garanţii legale explicite privind scopul determinat al prelucrării, limitele accesului la date, durata stocării, securitatea informaţiilor şi răspunderea pentru eventualele abuzuri. În forma adoptată, legea stabileşte obligaţii şi posibilităţi de acces la date, dar nu oferă în acelaşi nivel de claritate garanţiile necesare pentru a evita excesele sau neclarităţile de aplicare.

În al patrulea rând, considerăm că dispoziţiile referitoare la interzicerea afişării în arenă a unor elemente cu conţinut „politic”, plasate în acelaşi text cu interdicţii privind obscenitatea, xenofobia, ura sau violenţa, ridică probleme serioase de interpretare. Combaterea instigării la ură, discriminare sau violenţă este necesară şi legitimă. În schimb, noţiunea generică de „conţinut politic”, nedefinită clar, poate conduce la restrângerea disproporţionată a libertăţii de exprimare şi la aplicări arbitrare, în funcţie de interpretarea autorităţii sau a organizatorului. O normă care produce consecinţe sancţionatorii trebuie să fie precisă şi previzibilă, nu susceptibilă de lecturi variabile de la un caz la altul.

În al cincilea rând, regimul sancţionator introdus sau agravat de lege este de o severitate considerabilă. Pentru organizatori, amenzile pot ajunge până la 250.000 lei, iar aplicarea lor poate antrena inclusiv suspendarea dreptului de a organiza jocuri sportive cu spectatori sau restrângerea accesului în anumite sectoare de tribună pentru perioade semnificative. În lipsa unor norme clare şi a unor criterii de individualizare suficient de bine definite, un asemenea regim sancţionator riscă să devină, în practică, nu doar un instrument de disciplină, ci şi unul de dezechilibru instituţional şi financiar pentru cluburile care organizează competiţii, subliniază Dinamo.

“Dinamo Bucureşti consideră, prin urmare, că aplicarea acestor dispoziţii nu poate fi făcută decât într-o interpretare strictă, limitată şi conformă cu principiile legalităţii, proporţionalităţii şi previzibilităţii. Legea nu poate fi aplicată prin extindere, prin analogie sau prin criterii informale. Ori de câte ori textul este vag, interpretarea trebuie să fie una restrictivă, nu una extensivă în defavoarea organizatorilor şi a spectatorilor.

De asemenea, Dinamo consideră că noile dispoziţii nu pot fi desprinse de obligaţia generală a autorităţilor şi a tuturor actorilor implicaţi de a respecta drepturile fundamentale, protecţia datelor personale, libertatea de exprimare în limitele legii şi dreptul la o procedură clară şi controlabilă. Orice solicitare, măsură, reclasificare de risc, condiţionare operaţională sau sancţiune trebuie să fie temeinic motivată, proporţională şi supusă unui control juridic efectiv”.

Dinamo Bucureşti solicită public:

clarificarea urgentă a criteriilor de aplicare a dispoziţiilor privind controlul, reclasificarea gradului de risc şi constatarea neregulilor din planurile de acţiune;

stabilirea unor reguli explicite şi transparente privind prelucrarea, accesul şi protecţia datelor personale utilizate în legătură cu accesul şi serviciile din arena sportivă;

definirea precisă a limitelor de interpretare a noţiunilor susceptibile de abuz, în special acolo unde legea foloseşte termeni generali sau necorelaţi suficient cu standarde juridice clare;

aplicarea strict proporţională a sancţiunilor, astfel încât siguranţa să nu devină pretext pentru arbitrar, presiune excesivă asupra organizatorilor sau restrângerea nejustificată a drepturilor spectatorilor.

“Dinamo Bucureşti va susţine întotdeauna un cadru legal care protejează stadionul, competiţia sportivă şi spectatorii. Dar un cadru legal eficient trebuie să fie nu doar ferm, ci şi clar, echilibrat şi aplicabil în mod previzibil.

Siguranţa nu poate fi construită pe ambiguitate.

Ordinea nu poate fi asigurată prin arbitrariu.

Iar respectul pentru lege presupune, înainte de toate, o lege clară”, adaugă clubul.

Senatul a adoptat miercuri, în calitate de primă Cameră sesizată, o propunere de modificare a Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. Aceasta prevede, între altele, instituirea unui regim distinct şi proporţional pentru consumul de băuturi slab alcoolizate pe arenele sportive, cu un prag de 5% volum de alcool.