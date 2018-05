REACTIE NERVOASA a lui Hagi dupa 1-1 cu Astra: "INCOTRO MERGEM?! EU VA ZIC DIRECT! Nu-mi puneti intrebari, ca sunt cald acum!"

Viitorul 1-1 Astra, la Ovidiu. Abang a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 3, iar Dragus a egalat pe final.

Gica Hagi a avut o reactie nervoasa la flash interviuri, dupa Viitorul 1-1 Astra. El aparut suparat in fata reporterilor si a refuzat dialogul, spunand doar ca "nu este respectat".

"Sa comentam despre fotbal! Cand joci cu 8 jucatori sub 20 de ani si cand vrei sa joci fotbal, dar nu esti lasat! Culmea, nici de arbitri! Erau depasiti de viteza de joc si au zis stop!

Sportul e sport, daca vrem sa mergem inainte, tata, ganditi-va incotro mergem? Daca toleram si mergem pe drumul asta, o sa vedem...

Eu va zic direct! In loc sa jucam fotbal, sa lasam jocul sa fie iute, noi stam pe jos si jucam 3 minute fotbal. Unde o sa ajungem? In ce directie mergem? Eu de asta sunt preocupat.

In rest, nu va faceti griji pentru noi, chiar daca pe unii nu-i impresioneaza Viitorul. Ce vreti, cat mai vreti sa facem?! Am avut 8 jucatori sub 20 de ani. Cine mai joaca asa?

...Dar ei nu sunt multumiti la televizor!

E prea mult domnilor! Poate nu inteleg eu sau poate va faceti voi ca nu intelegeti.

Eu le transmit atat. Eu vin de afara, iar afara viteza de joc... Uitati-va la meciurile alea, vedeti cum se joaca afara. Ca ati vazut cum suferim cand jucam in Europa.

Viteza de joc e data de gandire, pasare si miscare, nu de stat pe jos.

Multumesc, seara buna! Nu-mi puneti intrebari, ca sunt putin cald acum", a spus Hagi.