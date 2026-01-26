Giuleștenii s-au deplasat la Arad pentru confruntarea cu UTA de pe ”Francisc von Neuman”, în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul primelor 45 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

Probleme mari pentru Rapid! S-a ”rupt” în timpul meciului cu UTA și Gâlcă a forțat o schimbare

În ultimul minut suplimentar al primei părți, Lars Kramer a călcat strâmb după ce a ”bubuit” o minge în propria jumătate. A șchiopătat până la fluierul de final al primei reprize, iar Costel Gâlcă a forțat schimbarea la pauză.

Tehnicianul l-a introdus pe suprafața de teren pentru actul secund pe Leo Bolgado. Rămâne de văzut cât de gravă e accidentarea lui Kramer, în contextul în care fotbalistul e titular incontestabil în centrul defensivei alături de Denis Ciobotariu.

