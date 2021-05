"Asta s-a intamplat cu toate echipele din Bucuresti!" Mircea Lucescu stie unde a gresit Becali in lupta la titlu! Ce mesaj i-a transmis campioane CFR

Mircea Lucescu a dezvaluit care a fost principalul motiv care a condamnat-o pe FCSB la ratarea unui nou titlu.

Mircea Lucescu, proaspat castigator al eventului cu Dinamo Kiev, a revenit in Romania pentru a petrece o scurta vacanta alaturi de familie.

"Il Luce" a mers astazi sa se vaccineze alaturi de sotie si George Copos. La plecare, experimentatul antrenor i-a felicitat pe fotbalistii CFR-ului pentru titlu si a explicat care a fost principalul motiv care a impiedicat-o pe FCSB sa castige trofeul Ligii 1 anul acesta.

"Felicitari pentru CFR ca e campioana. Asta inseamna ca echipele bucurestene nu au stiut sa organizeze. Au avut oameni inteligenti, pasionati de fotbal, cu posibilitati superioare celor din Bucuresti.

In Bucuresti prea multi s-au inghesuit, in afara de Becali, la conducerea unor echipe de fotbal cu o istorie, cu o traditie, branduri importante pentru sportul romanesc, si nu au fost in stare, nu au fost capabili.

I-au interesat doar imaginea, aparitia, nu au fost in stare sa duca aceste echipe la nivelul la care au fost cu cativa ani in urma, vorbesc de Rapid, vorbesc de Dinamo", a mai spus Lucescu, potrivit Agerpres.