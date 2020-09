Cornel Dinu ii DESFIINTEAZA pe fotbalistii lui Dinamo dupa infrangerea cu Chindia: "E port ilegal de fotbal la jucatorii astia"

Dinamo a fost invinsa cu 0-1 de Chindia Targoviste, chiar in meciul de debut al antrenorului Cosmin Contra.

Cornel Dinu sustine ca redresarea lui Dinamo va mai dura si ca mai multi fotbalisti din actualul lot nu au ce cauta in Stefan cel Mare. De asemenea, Dinu l-a atacat si pe actualul finantator, Pablo Cortacero.

"Nu stiu ce-i cu baietii astia, dar reparatia 100% va dura. Nu se poate sa treaca de maniera asta. Sunt 3, 4, 5, 6, 7 jucatori in careu si 3 de la Targoviste. E port ilegal de fotbal la jucatorii astia de la Dinamo. Suporterii sunt pretutindeni actionari, la Barcelona, dar Costacero are ceva comun cu Barcelona, cu Real Madrid? Ii place si lui fotbalul, asta e ghinionul lui Dinamo, probabil", a declarat Dinu pentru TelekomSport.

Dinamo nu a reusit sa obtina nicio victorie in actualul sezon. In prima etapa au remizat cu Hermannstadt, scor 1-1. In acel meci pe banca "cainilor" a fost Gigi Multescu, cel care a fost adus sezonul trecut pentru a o scapa pe Dinamo de la retrogradare.