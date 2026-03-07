FCSB a ratat calificarea în play-off-ul Superligii pentru prima dată în istorie în actualul sezon, iar patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a decis să ia măsuri de reorganizare a clubului. Una dintre decizii este înființarea unui departament de scouting, pe care l-ar dori condus de fostul manager general din perioada 2007-2008, Adrian Ilie. Deși în spațiul public s-a vehiculat că Ilie ar urma să încaseze lunar 12.000 de euro pentru această funcție, fostul internațional a negat vehement acest detaliu.

Întâlnire programată cu finanțatorul

Ajuns la 51 de ani, „Cobra” a precizat că i-a promis lui Becali o întâlnire față în față pentru a discuta detaliile colaborării, însă o hotărâre finală cu privire la viitorul său nu a fost încă luată.

„Urmează să-i dau un răspuns. N-am avut nicio discuție în afară de cea de acum cinci-șase zile, prin telefon, două minute. I-am promis că o să ajung la el și o să ajung. Nu se știe când, dar dacă i-am promis că o să ajung, o să ajung. Acum sunt meciuri în campionat. N-ai văzut că a spus că sunt primul transfer? Nu suntem în perioada de transferuri încă”, a spus Adrian Ilie, potrivit ProSport.

Legat de latura materială a ofertei, fostul fotbalist cu 55 de selecții la echipa națională a fost extrem de clar.

„Vă asigur că nu o să iau niciun salariu la Steaua (n.r. - FCSB). Eu nu mă duc pe niciun salariu. Prima dată trebuie să decid ce fac, apoi mai vedem”, a transmis fostul atacan.

Adrian Ilie are un palmares care cuprinde 15 trofee câștigate în carieră, dintre care opt în tricoul grupării bucureștene, el retrăgându-se din activitatea de fotbalist la doar 31 de ani.