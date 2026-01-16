Fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut la Petrolul Ploiești până la finalul actualei stagiuni. Atacantul de bandă al Rapidului a bifat în acest sezon doar șapte apariții în Superliga României, unde a înscris un gol și a pasat decisiv o dată.



Reacția lui Rareș Pop după ce a plecat de la Rapid



Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Rareș Pop a urat Rapidului cât mai multe reușite în a doua parte a campionatului, iar suporterilor momente cât mai frumoase alături de echipă.



”Doresc Rapidului să aibă parte de cât mai multe reușite, iar suporterilor de cât mai multe momente fericite alături de echipă! Oriunde, oricând, Rapid!”, a transmis Rareș Pop la despărțirea de Rapid.



În total, Pop a bifat la Rapid 35 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de cinci ori și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive.



”Rareș Pop continuă acest sezon la Petrolul, sub formă de împrumut, până la finalul stagiunii. Mijlocașul în vârstă de 20 de ani a evoluat în 9 meciuri pentru Rapid în acest sezon, reușind un gol și două pase decisive.



Mult succes, Rareș! Să ai evoluții bune și să revii mai puternic!”, a scris Rapid după despărțirea de fotbalist.



Pe Rareș Pop, giuleștenii l-aua dus de la UTA în vara lui 2024 pentru 700.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe tânărul jucător la 600.000 de euro.

