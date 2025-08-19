După trei ani cu bune și rele petrecute la Rapid, a venit momentul ca Paul Iacob să spună ”adio” echipei de sub Podul ”Grant”. Fotbalistul a semnat cu Oțelul Galați, după ce a fost oricum scos din planurile giuleștenilor încă din stagiunea precedentă. El a petrecut ultima jumătate a sezonului la FC Botoșani.



Reacția lui Paul Iacob după ce a plecat de la Rapid: ”Nu m-am născut rapidist, dar inima mea este în Giulești”



După ce s-a oficializat transferul la Galați, Paul Iacob a scris un mesaj pe rețelele social media în care a expus ultimii ani petrecuți în ”Grant”. Fotbalistul le-a urat foștilor săi colegi cât mai multe realizări în tricoul Rapidului și și-a arătat recunoștința față de toți acești ani petrecuți în Giulești.



”După trei ani în care mi-am găsit o a doua casă, sunt forțat să fac pasul acesta și să las în urmă amintiri și emoții incredibile, colegi cu care am împărțit vestiarul Rapidului, de la care am avut de învățat sau pe care am încercat să îi ajut în măsura în care am putut.



Au fost momente bune, momente grele, greșeli din care am învățat și cel mai important lucru, m-au întărit și m-au făcut mai puternic.



Am avut norocul să văd ce înseamnă să iubești Rapidul necondiționat, am avut norocul să văd adevărați rapidiști lângă mine și mă bucur că pot spune că am norocul că sunt rapidist.



Băieților rămași în vestiar le doresc tot binele din lume, fără accidentări și la cât mai multe realizări în tricoul Rapidului.



Nu m-am născut rapidist, dar ultima poză a fost momentul în care am simțit că inima mea este acolo, în Giulești.



Mulțumesc tuturor! Ne vom revedea.



AHOE”, a scris Paul Iacob pe Instagram.

