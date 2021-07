Reacția lui Mutu după prima victorie obținută în Liga 1! Ce a spus antrenorul despre numirea lui Reghecampf la Universitatea Craiova

FCU Craiova a câștigat duelul cu Dinamo și a obținut primele puncte din Liga 1.

Echipa patronată de Adrian Mititelu și condusă de pe bancă de Adrian Mutu a controlat categoric meciul, astfel că a venit și victoria mult așteptată. După meci, Adrian Mutu s-a declarat mulțumit de băieții săi și așteaptă nerăbdător duelul cu Reghecampf:

"E îmbucurător să vezi atâta lume la stadion. Cred că a fost o atmosferă frumoasă din partea celor două galerii, așa cum ar trebui să fie la toate meciurile din Liga 1. Pentru noi, dar mai ales ăentru jucători, e ceva fantastic.

Compagno e mai bine, mai are puțin și va reveni cu noi. Am dus mingea în prima repriză, cred că am dominat jocul de la cap la coadă, e normal ca pe parcursul celor 90 de minute echipa cealaltă să aibe reactii de orgoliu. Ceea ce s-a întâmplat și în seara asta.

Am făcut un meci solid, ceea ce contează pentru mine, am adus și mingea de multe ori acolo, din păcate nu am marcat de câte ori meritam dar victoria rămâne victorie.

Se vede când intră jucători cu experientă, cum ar fi Hugo. A intrat bine, a dat gol. Nu trebuie să îl uităm nici pe Bălan, care a făcut o treabă foarte bună, a muncit pentru echipă și a avut și șanse de a marca.

Reghe e prietenul meu, a facut o alegere importantă pentru el și abia aștept, în octombrie, să ne întâlnim aici, pe Oblemenco, și vedem ce se va întâmpla atunci".