Tehnicianul a subliniat partea pozitivă a parcursului de până acum și a prefațat duelul de foc din Cupa României, cu CSA Steaua.



UTA a condus meciul de pe teren propriu încă din minutul 36, după un penalty transformat de Valentin Costache, însă Unirea a dat lovitura în minutul 90+2, prin Daniel Șerbănică, stabilind scorul final. Chiar și cu cele două puncte pierdute pe final, arădenii rămân neînvinși după șapte etape în Superliga.



Adrian Mihalcea: "Nu credeam că vom rămâne neînvinși"



"Există o parte bună în tot ce s-a întâmplat până acum. Faptul că nu am pierdut. Știam că întâlnim o echipă cu un stil foarte simplist de joc, cu mingi la bătaie și o organizare foarte bună. Nu am reușit să rămânem cu toate cele 3 puncte. Am luat din păcate un gol în ultimele minute, dar pentru mine tot ce se întâmplă după minutul 90 e fatidic.



Și noi am câștigat puncte după minutul 90, așa că nu-mi fac niciun fel de problemă. Din păcate azi nu am arătat foarte proaspeți. Am avut probleme și la construcție. Se întâmplă. Trebuie să rămânem la fel de umili, să continuăm această muncă pentru că până în momentul de faţă ne-am descurcat destul de bine. Au speculat un moment de neatenţie a noastră. Nu am reușit să mergem cu adversarii. Rămânem cu acest punct și vom continua. A trecut prima parte a campionatului, sincer nu credeam că vom rămâne neînvinși până în etapa a 7-a. Până la urmă tot ce s-a întâmplat o iau ca pe un lucru pozitiv", a spus Adrian Mihalcea la finalul meciului.



Întrebat despre o posibilă intrare în insolvență a clubului, Mihalcea a transmis: "Ar fi trebuit să spună cineva din conducere. Noi nu simțim, am primit garanții că lucrurile vor merge în continuare foarte bine. Până în momentul de față nu avem nicio problemă financiară".



În final, tehnicianul a vorbit și despre programul încărcat care urmează pentru UTA. "Avem o săptămână încărcată. Avem un meci de Cupă cu cea mai bună echipă din ultimii cinci ani din Liga a 2-a, din păcate ei nu au dreptul de promovare, CSA Steaua. Apoi rămânem la București pentru meciul cu Rapid. Meciuri frumoase, cu atmosferă superbă", a încheiat Mihalcea.

