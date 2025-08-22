Roș-albaștrii au avut o prestație bună la Aberdeen.

UEFA a anunțat data tragerii la sorți pentru Europa League și Conference League

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 32, însă câteva minute mai târziu, roș-albaștrii au rămas în zece jucători după eliminarea lui Juri Cisotti. Imediat după pauză, Darius Olaru a marcat pentru 2-0, însă, scoțienii au reușit să echilibreze scorul de pe tabelă după reușitele semnate de Polvara (minutul 61) și Sokler (minutul 90).

Astfel, echipa calificată în faza principală Europa League se decide în returul din București. Meciul este programat joi, de la ora 21:30.

Imediat după manșa secundă din play-off-ul Europa League, în cazul în care va trece de Aberdeen, FCSB își va afla și adversarele din faza principală a competiției sau adversarele din faza principală Conference League, dacă roș-albaștrii se vor încurca în retur.

Dacă tragerea la sorți pentru faza principală Champions League are loc la Monaco, pe 28 august, de la ora 19:00, tragerile la sorți pentru Europa League și Conference League vor avea loc în cadrul unui eveniment separat. Acesta se va desfășura pe 29 august, de la 14:00.

Programul va fi stability ulterior, duminică, pe 31 august, a anunțat UEFA.

VIDEO Rezumatul meciului Aberdeen – FCSB 2-2

