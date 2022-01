Reacția lui Liviu Ciobotariu, după ce Dan Petrescu nu l-a mai vrut pe fiul său la CFR Cluj

Fundașul a ajuns astfel sub comanda tatălui său, cu care va lucra până în vară, la echipa ce a încheiat anul pe poziția a treia în clasament. Titular în startul sezonului, Ciobotariu a ajuns să stea mai mult prin afara lotului, după venirea lui Dan Petrescu.

Tatăl său, Liviu Ciobotariu, a vorbit despre motivele pentru care fiul său nu a confirmat în Gruia, spunând că el nu poate comenta deciziile unui antrenor. Mai mult, acesta a recunoscut că l-a cerut pe Denis datorită calităților sale, nu datorită ”numelui”.

"Mi-e greu să vorbesc despre perioada de la Cluj. Normal că am discutat despre el când era la CFR Cluj. E greu. Mi-e greu să-i explic filosofia antrenorului, pentru că nu voi discuta despre antrenorii care l-au antrenat pe Denis. Fiecare are gândul lui, fiecare ştie ce are de făcut. I-am spus să aibă încredere în el. Cu Petrescu n-am vorbit niciodată despre el, nu. N-am discutat cu Petrescu, cu Uhrin, cu Contra, care l-a avut, cu Claudiu Niculescu, cu care am fost coleg. Nu pot să comentez, pentru că sunt antrenor şi ştiu ce înseamnă când un jucător de la mine nu joacă. Faptul că a venit de la EURO, am urmărit meciurile... În primul meci nu ştiu dacă a jucat bine, dar cu Germania şi Ungaria, da. A venit, a jucat cu Edi, a jucat şi cu Şumudică, apoi s-a schimbat antrenorul şi a fost scos şi de pe listă. Nu pot comenta, nu vreau să comentez decizia antrenorului.

Îmi spunea, am ofertă de aici, am ofertă de acolo, nu pot să spun numele. Şi am stat şi m-am gândit, că eu joc în trei. Stai că am cinci fundaşi centrali, Tamaş e la limită cu cartonaşele şi stă la fiecare joc, Armaş, la fel, ambii au o vârstă, pe Ricardinho l-am făcut fundaş central şi atunci mi l-am dorit pe jucătorul Denis Ciobotariu, nu pe fiul lui Liviu Ciobotariu.

Va fi o presiune pe el şi chiar şi pe mine. Am avut o discuţie cu el înainte să semnăm şi să se hotărască şi i-am spus că trebuie să fie puternic în vestiar şi că trebuie să demonstrezi. Nu am să fac nici cel mai mic compromis cu tine. Mi-e uşor, că atunci când Denis nu se ridică la ce vreau eu, atunci va fi dat exemplu, că nu va juca, nu va fi în lot. Atunci, vestiarul va vedea. Apoi ajung acasă... Avem 30 de ani de căsătorie, ce se poate întâmpla? Doar nu-l dau afară din casă", a declarat Liviu Ciobotariu pentru Telekom Sport.