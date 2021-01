Reactia lui Gigi Becali dupa comentariul ironic al lui Rotaru! "Nu e vina mea ca nu au gasit si ei portita sa plece din tara"

In ultimele zile a avut loc un schimb de replici intre Gigi Becali si Mihai Rotaru.

Patronul celor de la FCSB a declarat initial ca echipele din Liga 1 nu au inteligenta, motiv pentru care nu au mers in cantonament in strainatate.

Aceasta afirmatie a fost comentata de actionarul Universitatii Craiova, care a spus ca nu si-a dorit sa riste ca echipa sa fie trimisa in carantina, ironizandu-l pe Becali: "E greu sa progresam daca toata inteligenta s-a adunat la o singura echipa."

Ulterior, Gigi Becali a reactionat spunand ca vrea sa puna punct acestei discutii. Patronul ros-albastrilor a declarat ca nu a incercat sa ii subestimeze inteligenta lui Mihai Rotaru.

"Vreau sa lamuresc lucrurile cu Mihai Rotaru si va spun ca il voi suna personal sa ii explic ceea ce am vrut sa spun. Eu niciodata nu l-am facut prost pe Rotaru. Nu ii subestimez sub nicio forma inteligenta, iar daca el a facut atatia bani la viata lui din afaceri, atunci inseamna ca este un om inteligent. Cu ce i-am subestimat eu inteligenta lui Mihai Rotaru?

Nu l-am jignit pe Mihai Rotaru sub nicio forma. Eu am pronuntat numele lui Marcel Popescu, pentru ca am vazut ca acest om iesise cu niste declaratii si vorbea de siguranta nationala si asa mai departe. Marcel Popescu a vorbit de noi cateva zile. Noi am studiat bine legea si am avut unele discutii pentru informarea noastra in care am vrut sa aflam daca exista o forma legala de a evita carantina la intoarcere.

Nu am fentat nicio lege. Daca nu gaseam aceasta forma legala, nu lasam echipa sa plece in Turcia. Nu este vina mea ca alti conducatori din Liga 1 nu au studiat legea din scoarta in scoarta si nu au gasit aceasta portita legala. Nu vreau sa se spuna ca Becali iar jigneste, ca m-am saturat de cate telefoane am primit ca sa vorbesc despre acest subiect. Am vorbit o data si s-a facut atata circ, dar FCSB nu are nicio vina.

Aici nu e vorba ca eu ma laud ca am cheltuit 70, 80 sau 100.000 de euro pentru acest cantonament. Sunt convins ca si Mihai Rotaru putea sa inchirieze un charter pentru echipa lui.

La Rotaru nu a fost vorba de bani, dar, repet, nu e vina noastra ca ei nu au mai plecat in Antalya. Vreau sa terminam acest subiect si va mai spun inca o data ca o sa il sun pe Rotaru sa ii explic ca nu l-am jignit deloc si nu i-am subestimat inteligenta", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.